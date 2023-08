Rugby : George Moala privé de coupe du monde et de début de saison avec l'ASM

C'est une énorme désillusion pour le Tongien George Moala. Le trois-quarts centre de l'ASM vient d'être suspendu 10 semaines par World Rugby pour une action dangereuse lors d'un match de préparation à la coupe du monde, face au Canada.

Un plaquage cathédrale qui coûte cher à George Moala, il ne pourra pas disputer la coupe du monde en France et il ne pourra pas non plus jouer le début de saison avec l'ASM. Le Tongien ne pourra donc revenir avec les Jaune et Bleu que fin octobre.