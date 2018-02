Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

Une semaine avant un derby est toujours particulière. C'est un match qui fait parler de lui, à Biarritz et sur les bords de Nive tant la rivalité douce-amère entre les supporters des 2 camps est vive. Un contexte que Gonzalo Quesada, le manager biarrot, ne veut pas occulter, au contraire. "C'est une opportunité que n'ont pas beaucoup de joueurs : jouer un derby de ce niveau-là. Les isoler complètement de tout ce contexte, ce serait dommage. Et puis moi aussi, ce qui m'a motivé entre autre pour venir ici, c'est vivre ce type de match dans un stade Aguiléra plein avec le public qui pousse derrière".

Les Biarrots vont malgré tout se mettre au vert ce vendredi soir et pendant 24 heures, tout près de Biarritz. "Pour ne penser qu'au match", et éviter ainsi d'être "parasités" par les bruits annexes d'une éventuelle fusion, un grand club Basque (même si de leur propre aveu, les joueurs ne se soucient pas de tout cela). En revanche, Gonzalo Quesada, lui, ça l'énerve quelque peu !

"Aujourd'hui, j'avoue que je sais très peu de choses. Nicolas Brusque (le président du BO) nous a parlé pour nous dire que ce n'était pas d'actualité; les deux principaux actionnaires du club m'ont aussi dit que la fusion n'est pas une option. Donc si les décideurs me disent ça, je suis assez serein".

Gonzalo Quesada ne cache pas son amertume

"Mais j'avoue que ça fait plusieurs mois que je ne suis pas capable de parler des projets du club. Vous connaissez mon histoire : j'avais une année de plus au Stade Français, un club où j'étais très bien, et c'est un contexte compliqué qui a fait que je suis parti (projet de fusion avec le Racing NDLR) donc je suis forcément un peu agacé d'entendre tout ça, de voir que le projet du club est inconnu pour moi depuis plusieurs mois. J'avoue que si je suis toujours engagé à fond, c'est parce que je prends du plaisir à travailler avec ce groupe de joueurs et ce staff, et vis-à-vis des supporters qui m'ont montré beaucoup d'affection".