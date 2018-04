C’est ce dimanche la 30ème et dernière journée de Pro D2 de rugby, en déplacement à Angoulême (14h30), Grenoble a besoin d’au moins un point pour s’assurer d’un quart de finale à domicile.

Avant la dernière journée de Pro D2, les rugbymen Grenoblois ont déjà quelques certitudes. Ils joueront bien les phases finales, et peuvent donc toujours rêver d’une remontée en Top 14. Ils ne pourront en revanche pas terminer à l’une des deux premières places, synonymes de demi-finale directe. Les Rouge et Bleu passeront donc par un quart de finale le 21 avril prochain. Reste à savoir s’il sera à domicile, et contre qui, c’est tout l’enjeu de cette dernière journée.

Dernière journée de Pro D2 : quels scénarios pour le FCG

Le vainqueur de la finale de Pro D2 (dimanche 6 mai), sera promu en Top 14. Le perdant jouera lui dans la foulée un match de barrage contre le 13ème du Top 14.