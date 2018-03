Grenoble, France

Dimanche dernier à Mont de Marsan, le FCG a frappé fort en s’imposant dans les Landes, ce que personne n’avait fait cette saison en Pro D2. 4ème du classement à l’issue de la 27e journée mais 5e depuis la victoire de Béziers jeudi à Dax en ouverture de la 28ème journée, les Rouge et Bleu ont leur destin main pour accrocher la 4e, voire la 3e place. Sachant que devant, Perpignan et Montauban semblent inatteignables

Quel ordre pour les barragistes de Pro D2 ?

A trois journées de la fin de la saison de Pro D2, seulement quatre points séparent le 3ème du 6ème. © Radio France - Xavier Demagny

Les Grenoblois ont un avantage par rapports à leur adversaires, sur leur trois derniers matchs ils sont les seuls à avoir deux rencontres à la maison Carcassonne vendredi soir, puis Aurillac. Ils termineront à Angoulême qui n'a plus rien à jouer.

S'ils conservent le même niveau, la même implication que dans les Landes la semaine dernière, ils ont toutes les cartes en main pour s'assurer de la 4ème place. Ils peuvent même lorgner sur la 3e, actuellement occupée par les Montois (trois points de plus que Grenoble), qui eux ont un calendrier bien plus corsé avec des déplacements à Bayonne et Aurillac pour la seule réception de Perpignan.

Au final, 3e ou 4e, cela ne change pas grand-chose : un quart à domicile et une potentielle demi à l'extérieur. Seuls les adversaires évoluent, ainsi le 3e évitera le premier du classement en demi-finale. Mais méfiance quand même, Biarritz et Béziers restent en embuscade. Le FCG ne peut donc pas se relâcher.