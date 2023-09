Rugby : Guéret fait sa loi et s'adjuge le derby de la 145 face à Montluçon (55-27) !

La Nationale 145 est bien creusoise ! Le RCGC s'est largement imposé, dans le derby de la 145, face à Montluçon (55-27). Avec six essais inscrits (Adenis, Bambula x2, L.Fontaine, Visuara, V.Fanton), Guéret a même touché du doigt le bonus offensif, mais l'a finalement perdu en fin de match, en encaissant un quatrième essai bourbonnais. Dans un stade Léo-Lagrange bien rempli, pour ce qui était le premier match en nocturne depuis bien longtemps, les Creusois ont régalé le public.

Il y a d'abord eu une première mi-temps de feu, soldée par un score de 35-8. Puis il y a eu cette seconde période, plus en gestion, où Montluçon a eu l'occasion de se rebiffer et d'inscrire quelques essais. Mais globalement, ce derby a été largement dominé par les Vert et Noir, autoritaires en défense, létaux en attaque, et adroits au pied, dans le sillage d'un Martin Visuara en verve (cinq transformations, cinq pénalités, et un essai).

Après deux déplacements pénibles face à Issoudun (défaite) et Ussel (victoire à la dernière minute), Guéret s'est donc rassuré, devant son public, et perpétue d'ailleurs l'invincibilité de Cher du Prat. Cela fait un an et demi que le RCGC n'a pas perdu dans son antre ! Seul point noir dans cette lumineuse soirée : la sortie sur blessure de l'ailier Killian Delmur. Evacué sur carton bleu, le joueur creusois ne devrait pas retrouver la compétition avant trois semaines. Guéret jouera son prochain match le 15 octobre sur la pelouse de Moulins, avant de recevoir Vichy le 22 octobre.