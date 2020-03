Rugby : Guéret remporte le derby à domicile face à Montluçon (14-13)

Ils l'emportent d'un cheveu, mais c'est fait : les rugbymen du Rugby club guérétois creuse (RCGC) se sont imposés à domicile face à Montlonçon ce dimanche 1er mars. Une victoire 14 à 13, importante pour la suite de la saison de fédérale 3.

L'entraîneur des vert et noir, Guillaume Paré, affiche un grand sourire à l'issue de cette victoire : "On se devait de gagner, il nous fallait encore une victoire pour nous mettre à l'aise pour cette fin de saison (...) ça permet de nous sortir de la zone compliquée". Les supporters guérétois eux aussi sont ravis : "fallait vraiment qu'on gagne, parce qu'on était classés derrière eux . Pour eux [les joueurs du RCGC] c'est une grande grande victoire. Puis on le voit : il y a tout le monde sur le terrain (...) on est vraiment très contents" glisse Catherine.