Rugby : Guéret retrouve son public à l'occasion du derby contre Montluçon

C'est la troisième journée de Fédérale 3, mais seulement le premier match à domicile de cette saison 2023-2024 pour les rugbymen guéretois. Les Vert et Noir ont commencé par deux déplacements, une défaite face à Issoudun (22-12) et une victoire à l'arrachée, avec une pénalité inscrite à la dernière minute, contre Ussel (27-26). Un début de saison mitigé, de l'aveu même du coach guérétois Clément Rochelli. "Montluçon est une grosse équipe, très dense, avec de très bons joueurs. Nous, on n'a pas sorti de match plein pour l'instant : à Issoudun, on a alterné peu de bon avec beaucoup de mauvais. A Ussel, on se relève bien, mais notre première mi-temps a été catastrophique. Ce match contre Montluçon arrive à point nommé".

Une invincibilité à préserver

Ce match contre Montluçon est donc important à plusieurs titres. D'abord, donc, pour enfin lancer la machine RCGC, et tourner la page d'une saison dernière magnifique, malgré une montée manquée en Fédérale 2. "On est peut-être encore un peu là-dessus. Parfois c'est difficile de remettre les pieds sur terre", reconnaît Clément Rochelli. La seule chose à conserver de l'an dernier, c'est l'invincibilité de Cher du Prat : Guéret y est invaincu depuis un an et demi. L'équipe verte et noire n'a tout simplement jamais connu la défaite sur ses terres, la saison dernière. "On s'est promis de ne jamais perdre à Cher du Prat, c'est notre premier objectif. Pour bien figurer, être invaincu à la maison est un bon début", poursuit Rochelli.

Ensuite, le match de Montluçon, c'est un derby, et un derby, ça se gagne. "On attend beaucoup des joueurs, dans l'investissement. Il faudra faire les choses bien dans ce match, se le construire sereinement, comme a su le faire l'an dernier. Dans un derby, il faut rester calme et serein", explique Maxime Lascout, l'autre entraîneur du RCGC. L'an dernier, Guéret l'avait emporté à domicile (27-15), avant de faire match nul dans l'Allier (24-24). Pour la première fois depuis plusieurs années, Guéret va aussi jouer en nocturne, à 20h30. Un horaire inhabituel, mais qui va permettre à la billetterie de faire le plein, autant par les supporters creusois que bourbonnais.

RCGC / Montluçon, c'est un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Creuse, avec les commentaires de Léo Corcos et de Lucas Mazeau, le troisième ligne du RCGC.