RUGBY: Guéret, une saison sur courant alternatif

Fin de saison pour le RCGC. Les rugbymen guéretois s'imposent 9 à 5 contre le leader Clermont-Cournon, mais c'est insuffisant pour prétendre aux phases finales. Retour sur une année sportive chaotique.

Tout aurait dû bien commencer. Pour son premier match de l'année Guéret reçoit Vichy à domicile. Mais d'entrée, les Vert et Noir se font surprendre et perdent d'un point 13 - 14. Guéret ne pouvait pas plus mal commencer. Les dirigeants ont du mal a cacher leur agacement d'autant que l'équipe s'est largement renforcée par rapport à la saison précédente. Les entraîneurs aussi ont changé à l'intersaison. On entend les consignes criées depuis le banc de touche! Mais pour cette première journée, les joueurs sont absents.

Au fil des semaines et des entraînements la cohésion du groupe se fait. Des leaders sortent du lot. Mais sur le pré le dimanche après midi c'est à ne plus rien y comprendre. Parfois Guéret n'y parvient pas mais surtout perd son sang froid. A Figeac l'arbitre voit rouge. Comme si jouer à 14 allait faciliter les choses. Lachés par l'un des leurs, les Vert et Noir font le dos rond. Mais ils aurait pu aller chercher une belle victoire contre un adversaire à sa portée. Au contraire, Guéret laisse des plumes et perd 21-15.

Vite un numéro 10!

Derrière la rampe de Cher du Prat, il se murmure que Guéret manque d'un numéro 10. Un demi-d'ouverture capable d'orienter le jeu, de mettre la pression sur les 3e lignes adverses. Alors Cher du Prat patiente et se met à rêver. Les bruits se font de plus en plus insistant, on parle d'un Sud Africain: un Springbox à Guéret! Jean Le Roux arrive à la mi-octobre. Tout le monde trépigne d'impatience de voir l'homme sur le terrain. Ce sera chose faite contre Arpajon fin octobre.

C'est une catastrophe! Guéret prend 40 points: l'électrochoc sud africain n'a pas fonctionné. La fin de l'année s'annonce difficile et se démontre au fil des weekend. Petit à petit l'espoir des phases finales s'éloigne. Parce que Guéret est faible avec les forts et forts avec les faibles. Difficile donc d'accrocher un vrai rythme. Et les conditions météo ne vont pas être favorable aux creusois. Pire Cher du Prat n'est plus une citadelle imprenable. Comme cet après-midi de février où toutes les portes de la défense sont ouvertes contre Figeac. Guéret fait de nouveau entrer son pire joueur de l'équipe! l'indiscipline. Si les marrons pleuvent les cartons aussi. Par contre le tableau d'affichage fait grise mine 16 - 23 au bout des 80 minutes de jeu.

Arrive le mois de mars et cet horrible épée de Damoclès. De nouveau un derby Limousin mais contre le XV uzerchois. Là, sur les rives de la Vézère, la défaite est interdite. Malheur au vaincu. Les troupes sont plus motivées que jamais pour terrasser les corréziens. Tout avait si bien commencé. Jusqu'à l'arrivée du joueur maître: l'insdiscipline. A croire qu'il a aussi été aidé par beaucoup de bétise (joueur qui peut faire quelques apparitions). Une chaussure gueretoise sur un visage correziens, tout se fait sous les yeux de l'arbitre qui n'a plus qu'un geste à faire sortir la biscotte rouge. C'en est fini des espoirs de Guéret pour ces phases finales avec cette défaite cruelle 9 à zéro.

Guéret bat Clermont-Cournon pour son dernier match de la saison © Radio France - Olivier CEYRAC

Le dernier match des creusois se joue à domicile contre le leader de la poule: Clermont - Cournon. Une partie des joueurs auvergnats sont d'anciens du centre de formation de l'ASM, le grand maître du Michelin. Mais au printemps Guéret se révolte. Indiscipline est resté sagement dans les voitures. Au contraire de solidarité, rigueur et envie de jouer. Guéret plie mais ne rompt pas. Les verts et noir arrivent même à faire déjouer le premier du championnat. Même si le match n'est pas une envolée de rugby de trois quart, la partition se joue sans fausse note. Guéret s'impose 9 à 5. Mais c'est trop tard. Guéret est 7e de la poule 7 du championnat de France de Fédérale 3.