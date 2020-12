Rugby - Guido Petti (UBB) parmi les trois Argentins suspendus pour des propos "discriminatoires et xénophobes"

La sanction est tombée ce lundi soir 30 novembre. Le capitaine de la sélection argentine Pablo Matera (Stade Français), le talonneur Santiago Socino et le deuxième ligne Guido Petti ont été suspendus à titre conservatoire pour "des propos discriminatoires et xénophobes" publiés sur les réseaux sociaux entre 2011 et 2013. La commission de discipline a été chargée de diligenter une enquête et le brassard de capitaine a été retiré à Pablo Matera.

"L’Union argentine de rugby rejette avec force les propos discriminatoires et xénophobes publiés par des membres de l’équipe des Pumas sur les réseaux sociaux", affirme le communiqué de l'UAR, la fédération argentine. Elle précise que ces publications soient anciennes et qu’elles ne "reflètent pas l’intégrité personnelle que les trois joueurs ont montrée sous les couleurs des Pumas".

Dans les tweets incriminés, Pablo Matera parlait par exemple de "renverser des Noirs" avec sa voiture ou évoquait l'Afrique du Sud, se réjouissant de quitter enfin "ce pays plein de Noirs". Guido Petti, lui, faisait preuve d'un mauvais goût tout particulier. "Qu’est-ce qu’une femme de ménage enceinte de triplés ? Un kit de nettoyage".

Ces messages, que je rejette totalement, ne représentent pas du tout la personne que je suis aujourd'hui.

Pablo Matera a présenté ses excuses. Guido Petti également. Le joueur de l'UBB a fermé son compte Twitter et a publié un message sur son compte Instagram. "Comme il est de notoriété publique, les messages que j'ai publiés sur Twitter en 2012. Je voulais vous dire que je suis vraiment désolé et honteux de ce que j'ai dit une fois. Sans avoir l'intention de le justifier pour les 8 années qui se sont écoulées, ces messages, que je rejette totalement aujourd'hui, ne représentent pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Je me suis trompé et je tiens à vous présenter mes sincères excuses".

La sélection argentine doit achever ce week-end face à l'Australie le Rugby championship. Elle a remporté le 14 novembre la première victoire de son histoire face à la Nouvelle-Zélande.