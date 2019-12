RUGBY : hécatombe de blessures au VRDR

Valence, France

Mauvaises nouvelles du côté de l'infirmerie.

C'est une mauvaise période pour le VRDR.Après avoir enregistré une 5ème défaite à domicile vendredi dernier contre Perpignan, le club drômois vient d'apprendre qu'il devra se passer de trois joueurs pour le reste de la saison. Peter Saili , un des leaders du groupe , a été victime face au Catalans d'une rupture du tendon rotulien, il est opéré ce mercredi et ne portera plus cette saison le maillot du VRDR. Le 3ème ligne Néo-Zélandais avait eu la même blessure il y a 3 ans à Bègles-Bordeaux et il avait aussi accumulé les pépins physiques lors de son passage à Pau avant d'arriver dans la Drôme.C'est un gros coup d'arrêt pour ce joueur qui aura 32 ans en avril prochain.

IRM ce mercredi pour Quentin Gobet

Le jeune arrière du VRDR , âgé de 22 ans, doit passer un IRM ce mercredi mais on redoute une rupture des ligaments croisés du genou.Lui aussi n'a pas été épargné par les blessures lorsqu'il évoluait au LOU avant de signer dans la Drôme. La saison est également terminée pour le pilier Erwan Iapteff victime lui aussi d'une rupture des ligaments croisés juste avant le déplacement à Aix-en-Provence il y a une dizaine de jours.Le drômois sera opéré en janvier prochain.Un joker médical pourrait être recruté pour palier son absence avant le début de la seconde phases du championnat qui débutera le 10 janvier à Montauban.

VRDR-Mont-de-Marsan ce vendredi au stade Pompidou à partir de 20h.