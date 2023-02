Rugby : huit joueuses du Stade bordelais seront à Capbreton avec l'équipe de France

Presque un quart des Bleues sont Bordelaises. Le staff de l'équipe de France de Rugby, mené par David Ortiz, a révélé ce mercredi la liste des 40 joueuses sélectionnées pour la préparation du Tournoi des Six Nations.

Une semaine à Capbreton

Comme les Bleus en janvier, les Bleues prépareront leur prochaine compétition lors d'un stage d'une semaine à Capbreton entre le lundi 13 et le vendredi 17 février.

L'ancien directeur du centre de formation de l'UBB, David Ortiz, a largement pioché dans l'effectif du Stade bordelais pour construire son groupe : Les piliers Anaelle Deshayes et Assia Khalfaoui, la talonneuse Agathe Sochat, les deuxièmes lignes Madoussou Fall et Mabinty Sylla, la troisième ligne Julie Annery, puis les demies d'ouverture Morgane Bourgeois et Carla Arbez.