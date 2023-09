Rugby : "il n'a pas fait ça pour détruire Dupont", la réaction du président de Colomiers où joue Johan Deysel

Depuis jeudi soir Johan Deysel est la cible de messages de colère, voire de haine sur les réseaux sociaux. Tout commence quelques heures avant ce jeudi pendant le match opposant la France à la Namibie en Coupe du monde de rugby. A la 46e minute, le joueur namibien percute en pleine tête le capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont. Ce dernier sort sur blessure puis on apprend finalement plus tard dans la soirée qu'il a une fracture de la mâchoire. Depuis le joueur namibien, qui s'entraîne à Colomiers, est la cible de nombreux messages.

Le président de Colomiers soutient son joueur, Johan Deysel

"On m'a fait des captures d'écran, on me montre des trucs, je suis vraiment outrée de ce que j'ai lu, ça me désole", commente Alain Carré, le président du club de Colomiers, où s'entraîne Johan Deysel. Et d'ajouter : "Je lui ai dit que j'étais triste pour lui que ça se termine comme ça. Pendant cinq ans je l'ai eu à Colomiers, il n'a pas pris un carton rouge. C'est un joueur réglo, il n'a pas du tout fait ça intentionnellement pour détruire Dupont."

Pour le président du club cela ne fait pas de doute, Johan Deysel est dépassé par les événements : "Ce n'est pas un joueur méchant, il a des plaquages qui sont assez dur mais un coup de tête sur la tête, avec blessure derrière quand même grave. Il va terminer sa suspension dans son club. C'est très très très dommageable bien sûr pour Antoine et pour Johan aussi parce qu'il doit être bien malheureux."