Rugby - Issoire champion de Fédérale 2 : "La cerise sur le gâteau pour tout un groupe"

Issoire, France

Au bout du rêve, le bouclier. Les rugbymen d'Issoire ont décroché le titre de champion de France de Fédérale 2 face à Rumilly (32-30), ce dimanche à Villefranche-sur-Saône. Comme lors de la demi-finale, les "mauve et noir" ont su retourner le cours du match pour aller chercher le titre.

Un dénouement incroyable

A cinq minutes de la fin du match, les Issoiriens passent enfin en tête, pour la première fois du match après un essai de Renoux. Les joueurs de Rumilly répliquent alors pas un essai, non transformé. Le score était alors de 30 à 29 pour Rumilly.

Scénario incroyable, sur l'engagement Issoire récupère une pénalité dans un ruck. 22 mètres, légèrement sur la droite des poteaux. Le jeune Pierre-Eliott Baudonnat, rentré à la 68e minute, fait preuve de sang froid et le ballon passe entre les perches. La pénalité de la gagne.

"Une belle récompense"

"Je ressens beaucoup de fierté, explique l'entraîneur d'Issoire Christophe Rodier. Il y avait plus de mille personnes du club et des autres villages alentours et rien que pour ça on se devait de faire quelque chose."

Sur le match : "on a mal débuté la rencontre, on a eu peur, on a joué les actions individuellement mais notre groupe a de telles ressources mentales [...] Même devancés au score, on a su retrouver les ressources pour revenir et renverser la rencontre".

En 2014, le club évoluait en division d’honneur. La saison prochaine se passera donc en Fédérale 1 pour les Issoiriens.

Une victoire et une saison que n'a pas manqué de saluer l’ASM Clermont Auvergne sur Twitter.