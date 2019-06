Rugby 1/2 finale du Top 14 : Pour Gérald Merceron, l'ancien maritime, le Stade Rochelais peut battre le Stade Toulousain

La Rochelle, France

France Bleu La Rochelle : Le Stade Rochelais a finalement battu le Racing sur ses terres. Un succès en match de barrage pour accéder en demi-finale. Surpris par cet exploit ?

Gérald Merceron : Oui et non. Bon c'est vrai que la fin de parcours en Top 14 a été compliquée pour arracher une place dans les 6. Maintenant ils ont su le faire, et c'est vrai que la surprise était qu'ils aillent s'imposer à Colombes. Même si on savait qu'ils avaient des chances à Colombes, ils ont su je crois sur ce match les faire déjouer, parce que l'on a vu le Racing faire des fautes inhabituelles. La Rochelle en a profité pour marquer. Ils ont su tenir le score, avec en plus un très bel essai en deuxième période. Jusqu'à la fin, ils ont fait ce qu'il fallait pour aller en demi. Ils ont bénéficié peut être d'un relâchement de cette équipe du Racing, chose que l'on n'a pas l'habitude de voir à ce niveau là, mais ça l'a été aussi parce que les Rochelais ont fait ce qu'il fallait pour mettre une grosse pression.

France Bleu La Rochelle : C'est un match qui s'est gagné également sur une très très grosse défense rochelaise. C'est aujourd'hui un peu incontournable dans le rugby pro d'avoir une grosse défense pour l'emporter.

Gérald Merceron : C'est vrai que c'est la marque de cette équipe comme ça peut l'être aussi avec Lyon. Pour moi, ces deux formations ont à peu près le même profil. Des équipes homogènes, mais c'est vrai que la vraie différence c'est sur leur état d'esprit. Ces deux équipes se ressemblent beaucoup. Ils vont avoir une grosse partie sur les 1/2 finales. La Rochelle a un gros morceau en face on le sait. Mais bon, ça reste un match. Si La Rochelle est capable de faire un peu déjouer l'équipe toulousaine, les hommes d'Hugo Mola auront peut être du mal à trouver des solutions. Toulouse a survolé le championnat, cette équipe peut du coup être un peu trop sûre d'elle. A La Rochelle de continuer à être aussi agressif que ça en défense, parce que c'est vrai, que c'est un point fort aujourd'hui.

France Bleu La Rochelle : Toulouse a des joueurs rapides comme Dupont, Holmes, Ramos. On peut rajouter, un pack solide avec Tekori ou encore Keino, le troisième ligne champion du monde. Il y a une équipe assez complète, capable de jouer hyper rapidement. Sur le papier c'est quand même un match assez compliqué.

Gérald Merceron : C'est compliqué, mais ça l'était face au Racing déjà. Mais c'est vrai que Toulouse a dominé le championnat du début à la fin et a montré vraiment de grosse capacité dans sa mobilité, dans son organisation défensive. Ils ont des joueurs, des électrons libres mobiles, ça joue c'est costaud devant et c'est une équipe complète. Mais dans l'engagement, La Rochelle répond présent. C'est une équipe qui peut faire déjouer. On a vu des fois par le passé le Grand Toulouse à un moment donné se faire contrer justement parce qu'elle avait du mal à trouver des solutions parce qu'elle n'avait jamais eu une équipe en face qui était capable de les déstabiliser. Donc voilà, les Rochelais ne doivent pas se poser de questions, car ils savent que c'est, de toute façon un gros morceau. Maintenant je pense qu'ils vont aller là bas pour faire un résultat sinon ce n'est pas la peine de se déplacer. Mais je pense qu'ils peuvent faire déjouer les Toulousains même si il y a un avantage à Toulouse après son beau parcours en saison régulière.

France Bleu La Rochelle : A la limite, la pression est sur Toulouse parce qu'une défaite serait catastrophique pour le Stade Toulousain. On a entendu ici ou là, que La Rochelle était le petit poucet ... ça lui va bien finalement.

Gérald Merceron : Exactement. La pression est sur les Toulousains. Toulouse est sûr de sa force, mais voilà comme je le disais il faut les faire douter. Avec une équipe en pleine confiance comme ça, si les Rochelais d'entrée de match font un petit peu à l'image du Racing où ils subissent pendant dix minutes un quart d'heure mais ils ne prennent pas de points ... Les Toulousains risquent, sur la même dynamique de scorer ... ce que n'avait pas su faire le Racing. Donc là ça peut être un danger, si pendant le premier quart d'heure les rochelais subissent énormément, cela risque d'être difficile face aux Toulousains parce que je pense qu'à la différence du Racing, Toulouse arrivera à concrétiser ses temps forts. Et d'ailleurs, on l'a vu même contre Clermont en finale de Challenge Cup, ils ont subi pendant un petit quart d'heure, mais sans plier. Les clermontois n'ont pas pris de points, mais à l'arrivée, ça a pesé.

France Bleu La Rochelle : On sait que l'autre demi finale, c'est Clermont face à Lyon. En finale au Stade de France peut-on réellement avoir une surprise comme la présence de Lyon ou de La Rochelle ? Ou alors c'était vraiment écrit entre Clermont et Toulouse ?

Gérald Merceron : Toulouse premier de la saison régulière face à Clermont, deuxième. La logique est là pour les retrouver en finale. Après on est sur des phases finales. c'est un peu plus ouvert, on l'a vu avec Castres la saison passée. Autant les Toulousains, on les a vus sur toute la saison. Mais pour Clermont, il y a eu un peu de fébrilité sur la fin de championnat. Donc attention aux Lyonnais. Maintenant si ces deux équipes là, Toulouse et Clermont arrivent à jouer leur meilleur rugby, ça sera difficile pour La Rochelle et pour Lyon de s'imposer. Mais rien n'est impossible. C'est vrai que dans ce sport là il suffit de pas grand chose pour créer un petit déclic. Petites fautes individuelles, plein de choses pour que ça bascule. En tout cas une chose est sûre, c'est que ça va être vraiment deux grosses demi finales. Et ça moi, je suis vraiment impatient.