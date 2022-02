Rugby - Top 14 (J13) - CA Brive / ASM : un 103e derby du Massif Central sous haute tension

Après un report le 26 décembre dernier, le 103e derby de l'histoire entre Brive et Clermont se jouera bien ce samedi au Stadium (15 heures). Une rencontre entre deux bêtes blessées et qui ont besoin de points pour remplir leurs objectifs.

"Un derby, c'est toujours capital". Saïd Hirèche, le capitaine briviste, ne lambine pas. Brive s'apprête à recevoir Clermont avec l'envie de se racheter après la lourde défaite infligée par le Racing 92 la semaine dernière. "Même les joueurs qui n'ont pas joué sont au courant que ce type de performance n'est pas acceptable" rappelle Jeremy Davidson, qui souligne que "pour eux, c'est très importants qu'ils montrent un autre visage contre Clermont".

La défaite lourde est désormais loin derrière. D'ailleurs, le capitaine Saïd Hirèche, qui n'était pas du déplacement à Nanterre, ne s'est pas dispersé en longs discours. "Y'a pas beaucoup de mots à utiliser en ce moment-là" confie-t-il, "on ne passe pas notre temps à faire de grands discours, tout le monde sait l'importance de ce match." Un capitaine serein, "du moins dans l'apparence" sourit-il.

Un match bascule concernant le maintien en Top 14

L'enjeu est simple : gagner la première des trois réceptions du CA Brive en ce mois de février. "Cela nous permettrait de prendre un peu plus de distance sur la 13e voir 14e place" souligne Saïd Hirèche. Avec un avantage conséquent pour Brive : 11 000 personnes dans le public. "Je sais qu'il vont pousser très fort, qu'ils vont donner de l'énergie. Quand on joue à la maison, il y a beaucoup d'énergies positives qui transpirent des supporters, et on en aura besoin !"

"Ce mois de février va conditionner la fin de notre saison" - Saïd Hirèche

Lorsqu'à l'extérieur, le CA Brive enchaîne les défaites, à domicile, il performe plutôt bien, et fait preuve d'un engagement presque exemplaire. "On a gagné contre Biarritz avec beaucoup de fierté et de solidarité, à 13 contre 15 pendant plusieurs minutes en deuxième mi-temps" rappelle Jérémy Davidson. Face au CAB, une équipe de Clermont qui est, elle aussi, en recherche de points et de victoires. "Ils vont vouloir se rassurer dans le combat chez nous" souligne Enzo Sanga.

Huitième du Top 14, Clermont doit reprendre de la vigueur sur un stade qui lui réussit plutôt bien. "Les derbys sont mitigés" souligne, pensif, Saïd Hirèche. Il faut dire que sur les onze dernières rencontres, Brive a perdu huit fois. La dernière victoire au Stadium date du mois de septembre 2019 (28-21). Mais cette année, Clermont n'a gagné qu'une fois à l'extérieur contre Montpellier...

De nombreux ex-clermontois sur la pelouse

Ce Brive-Clermont est aussi un derby. Il le reste malgré la situation des deux clubs. Ce sera même le premier avec du public pour l'arrière Setareki Tuicuvu. "C'est ma deuxième saison ici, et mon premier derby avec des supporters" souligne le fidjien, qui a évolué à Clermont en Espoirs. "Je connais certains joueurs, oui, mais aussi ma copine et sa famille qui est originaire de Clermont" sourit Seta. "Y'aura de bons copains, de la famille en tribune" prévient aussi Enzo Sanga. L'ancien clermontois (2006-2017) sera titulaire à la mêlée. "Ce sera forcement un match spécial pour moi" raconte celui qui est arrivé cette année, "mais quand on commence une carrière, c'est pour ce genre de matchs qu'on joue". Celui qui a beaucoup rencontré Brive avec le maillot jaune et bleu connaît l'importance du derby pour les deux équipes.

"On sait qu'ils ciblent ce match et ce déplacement" - Enzo Sanga

Les brivistes auront à coeur de faire un bon match. Ils seront néanmoins privés de joueurs essentiels : Nico Lee, qui souffre de son pied, Stuart Olding absent pour des raisons familiales et Paul Abadie, blessé à la cheville la semaine dernière. En face, pas de Damian Penaud (en équipe de France), ni de Morgan Parra ou Camille Lopez.

La composition du CA Brive

La composition de l'ASM Clermont