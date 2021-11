Rugby : Jack Isaac, le manager de l'US Dax, "prend du recul" pour raisons personnelles

On se doutait bien qu'il y avait un problème et cela a été confirmé par le président du club thermaliste ce jeudi. Jack Isaac, le manager de l'US Dax, n'était pas au bord de la pelouse il y a deux semaines lors de la victoire contre Bourgoin. Pas là non plus pour diriger les entraînements depuis 10 jours. Le technicien rouge et blanc a demandé à prendre du recul et le club l'a accepté. "Il est tombé dans le bon club parce qu'on est d'abord tourné vers lui, on a besoin que tout le monde aille bien pour qu'ensuite le club se porte bien", explique le président thermaliste Benoit August ce jeudi, en marge de l'entraînement matinal. "Donc on l'aide et _on lui laisse le temps de régler ses soucis avant qu'ils reviennent aux manettes_. Après avoir discuté avec lui, il va revenir assez rapidement et en fonction du délai que cela prendra, on verra les décisions pour s'adapter", poursuit le président.

Benoit August se rapproche du terrain

Car pour l'instant, Jack Isaac a juste "une permission" pour s'absenter, rien d'officiel administrativement. Mais il pourrait y avoir, peut-être, un arrêt maladie selon la durée de l'absence. En attendant, Manu Maignen et Arnaud Mignardi ont prit les commandes de l'équipe. "Nous, on est là pour assurer le truc et après voilà, on s'adapte tous les jours. On est une équipe, on est un groupe, on est un staff, on est là pour bosser ensemble, même s'il en manque un", souligne l'ex centre briviste en charge des trois quart dacquois.

Arnaud Mignardi confirme également que Benoit August, le président, assure le temps de l'absence de jack Isaac, une sorte d'intérim de manager, histoire d'épauler les deux coachs : "oui, il prend un petit peu le rôle de manager en attendant que Jack revienne".

On savait le président Benoit August déjà très présent auprès de son équipe, il n'a d'ailleurs jamais caché que le terrain lui manquait. C'est donc naturellement que l'ex talonneur international vient encore un peu plus près des joueurs et de son staff depuis quelques jours. "Je me suis un petit plus rapproché d'eux parce qu'ils ont aussi des questions, ce sont de jeunes entraîneurs. Comme Jack n'est pas là, je passe un peu plus de temps notamment à l'entrainement", raconte le président de l'US Dax.

L'US Dax se déplace ce samedi à Tarbes dans le cadre de la 8ème journée de Nationale.