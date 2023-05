Rugby - Jean-Baptiste Péjoine ne sera plus l'entraîneur des trois quarts de Brive la saison prochaine

Jean-Baptiste Péjoine va quitter le CA Brive en cette fin de saison, c'est officiel. Le CAB l'a annoncé ce mercredi, à quelques jours du dernier match en Top 14 des corréziens, contre Toulouse. L'entraîneur des lignes arrières était au club depuis 22 ans, d'abord comme joueur, puis comme entraîneur depuis septembre 2017.

Le demi-de-mêlée aura disputé 329 matchs sous la tunique noire et blanche, ce qui est le record pour un joueur du CAB. Après ses 16 saisons au club, il a remplacé au pied levé Philippe Carbonneau pour le jeu offensif en 2017, lors d'une saison compliquée, où il prendra beaucoup d'importance dès le départ de Nicolas Godignon, aux côtés de Didier Casadeï.

Evincé alors que le CAB est la pire attaque de Top 14

Il sera conforté dans cette position lors de l'arrivée de Jérémy Davidson, puis de Patrice Collazo cette saison. En fin de saison, le CA Brive deviendra la pire attaque du TOP 14. Son discours ne passait-il plus ? Quoiqu'il en soit, il est le premier membre du staff à payer la descente du club en Pro D2.

Dans un communiqué, le club remercie le joueur pour ses 22 saisons au club. « Quand je suis arrivé au club fin 2006, raconte le président Simon Gillham, l’un des premiers joueurs que j’ai rencontré a été Jean-Baptiste Péjoine. J’ai été frappé par son intelligence, sa détermination et son attachement au maillot briviste. Je lui souhaite le meilleur pour la suite.* »

Son successeur connu dans les prochains jours

L'ancien demi-de-mêlée s'est aussi exprimé dans le communiqué du club. « Durant plus de vingt ans, j’ai porté et défendu les couleurs de Brive, mon club de cœur, avec fierté, loyauté et abnégation, comme joueur puis comme entraîneur. Aujourd’hui une page se tourne, l’aventure ne se poursuit pas… Je remercie toutes les personnes qui m’ont fait confiance pendant ces nombreuses années. »

Le club a annoncé que son remplaçant sera connu dans les prochains jours. On saura alors si le CAB décide de promouvoir quelqu'un en interne ou de choisir quelqu'un d'extérieur au club.