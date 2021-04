Rugby : Jean-Henri Tubert et Anton Moolman ne sont plus les entraîneurs du CSBJ, limogés par le club

Ce mardi, le CS Bourgoin-Jallieu rugby annonce qu'il se sépare de son duo d'entraîneurs de l'équipe première : Jean-Henri Tubert et Anton Moolman. Le club évoque la mauvaise série de résultats dans le championnat de Nationale et aussi "une cassure entre le groupe et les entraîneurs."