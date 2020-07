Rugby : Jean-Michel Guillon est le nouveau président de l'ASM Clermont Auvergne

On connait celui qui présidera aux destinées des Jaunes et Bleus. Le conseil d'administration de l'ASM, qui s'est tenu ce mercredi matin, a nommé Jean-Michel Guillon président de l'ASM Clermont Auvergne. Une arrivée dans le monde de l'ovalie pour celui qui est plutôt habitué aux ressources humaines.

Il aura la lourde tâche de succéder au président le plus apprécié de l'ASM, Eric de Cromières. Comme pressenti depuis plus jours, c'est Jean-Michel Guillon, actuellement directeur de l'innovation et des partenariats au sein du groupe Michelin, qui a été nommé, à main levée, président du club de rugby de l'ASM. Ainsi, l'ASM ne rompt pas avec la tradition de nommer à sa tête des hauts dirigeants et cadre de l'entreprise clermontoise.

Elu DRH de l'année en 2018

Le nouveau président a 61 ans. Au sein du manufacturier clermontois. Jean-Michel Guillon a débuté au sein de Michelin en 1983 en tant que responsable de compte secteur puis responsable des ventes régional France. Il a ensuite été directeur commercial de plusieurs pays (Brésil, Suède et Allemagne) avant de devenir directeur du personnel dans le monde. Pendant 11 ans, il a du gérer les avenirs de près de 110 000 salariés dans 71 pays. Un travail où il a été distingué récemment. En 2018, il a obtenu le trophée du DRH de l'année des mains même de l'ancien patron de Michelin Jean-Dominique Senard. "Ce nouveau DRH de l’année symbolise également la stratégie RH que doivent adopter les entreprises dans un contexte de guerre des talents" expliquait l'un des organisateurs du prix, Thibaut Gemignani, Directeur Général de Cadremploi.

De lourdes décisions à prendre rapidement

Salué par le monde économique, Jean-Michel Guillon va devoir vite tomber le costume-cravate pour la chaleur de l'ambiance du stade Marcel Michelin. En attendant, dans un communiqué, le nouveau président estime vouloir s'attacher"avant tout à continuer de [s]’imprégner fortement de la culture de ce club et de son écosystème, avec un véritable souci d’écoute, de proximité, _le tout dans une démarche de poursuite de la performance"_tout en soulignant les "tristes circonstances" qui ont mené à son élection.

Les premiers matchs de préparation auront lieu fin août avant le début du championnat le 6 septembre avec le choc contre Toulouse. Mais, surtout, il va devoir mener de nombreux dossier de front : la jauge limitée pour les spectateurs dans les stades liée à l'épidémie ou encore les négociations des baisses de salaires.