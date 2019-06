Rugby : "Jefferson Poirot est une fierté pour la ville de Lalinde et son club" selon le président de l'US Lalinde

Personne n'a oublié les qualités physiques exceptionnelles de "Jeff" à Lalinde ! L'actuel pilier de l'Union Bordeaux-Bègles en Top 14 est sélectionné en équipe de France de rugby en vue de la préparation pour le mondial de rugby au Japon en septembre prochain.

Jefferson Poirot a foulé la pelouse du stade de la Maroutine à Lalinde : c'est à l'âge de 9 ans à 15 ans qu'il a appris à manier le ballon ovale.

"Jeff n'a laissé que des bons souvenirs au club de Lalinde : la gentillesse, la politesse avec ses dirigeants et l'envie bosser ! Nous sommes heureux pour lui, on le voit le plus souvent possible et d'ailleurs personne ne manque un match à la télé ! C'est un honneur pour Lalinde et le rugby local" déclare ému le président de l'US Lalinde, Jean-Paul Heynard, qui l'a vu grandir au club.