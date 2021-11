Rugby - Jéremy Davidson, coach du CA Brive : "On part en vacances très satisfait du bloc" de dix matchs

Héroïque et magique en septembre, inquiétant et perturbant en novembre, le CAB est passé en dix rencontres par toutes les émotions pour cette troisième saison en Top 14 d'affilée. L'occasion de faire un vrai bilan chiffré de la place qu'occupe le CAB après dix journées. "On part en vacances satisfait de ce bloc" a expliqué Jérémy Davidson après la rencontre contre le Racing, première victoire contre l'équipe francilienne depuis 5 ans. "Ca pouvait être une peau de banane" soulignait l'ancien talonneur.

Une situation comptable plutôt bonne

Au classement, Brive possède 21 points, dont cinq bonus (défensif ou offensif), et se trouvait à la neuvième place, avant le match Clermont-Toulon. Brive a remporté 4 matchs et en a perdu 6. C'est largement mieux que l'an dernier (10 points et deux victoires seulement), mais moins bien qu'en 2019, où après six journées, Brive était à un bilan équilibré (cinq victoires-cinq défaites). "Au classement britannique, nous sommes à + 1" explique Jérémy Davidson, qui cite en référence un système de comptage particulier qui prend en compte le nombre de rencontre à domicile et à l'extérieur. C'est d'ailleurs une des voix d'explication pour Jérémy Davidson pour la suite de la saison.

"Si on avait perdu ce week-end, ça n'aurait pas été une catastrophe, car au mois de janvier et février, on a cinq réceptions pour un déplacement, ce qui pourrait être un moment clé pour notre saison"

Des bonus pris à l'extérieur comme à domicile

"Au vu des blessés, blessés de longue date et absents, mathématiquement, je crois qu'on fait un bon bloc" continuait le coach. Il est vrai que même lors des quatre défaites d'affilée du mois d'octobre, Brive a saisi l'opportunité de prendre trois bonus (Toulon et Castres à l'extérieur, La Rochelle à domicile). "C'est très positif, même si le match de la Rochelle est toujours rageant, car on avait les munitions pour les mettre au plus mal en première mi-temps. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait contre Perpignan et Pau" s'étonnait Jérémy Davidson. Ce sera sûrement un des éléments de travail dans les deux semaines de battement.

La gestion de l'effectif défendue par le coach

Jérémy Davidson est aussi revenu sur sa gestion de son effectif, parfois critiquée (à Montpellier et Bordeaux par exemple) dans sa volonté de faire tourner. "Depuis que je suis là, je fais tourner toujours à l'extérieur. L'année où l'on monte de Pro D2, ce sont les joueurs qu'on a fait tourner en début de saison qui ont fait la différence.

"Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la différence entre le court-terme et le long-terme."

Certes, Jérémy Davidson a navigué à vue avec notamment les blessés. "Comme joueurs-cadres à Biarritz", poursuit le coach, "il nous manquait Stuart Olding et Nico Lee", ce qui l'avait obligé à titulariser Seva Galala et Guillaume Galletier. "Or, ensuite, à Castres et aujourd'hui face au Racing, ils font le boulot" salue le coach. "Je pense qu'il faut faire confiance à notre groupe", y compris aux Espoirs où huit d'entre eux se sont entraînés avec les pros, salués d'ailleurs publiquement par le coach. Parmi eux, Enzo Jouannet et Tom Danovaro ont joué leur premier match avec les pros. "Nous, à Brive, on a une place de formation qui est un peu plus importante que les autres clubs."

D'autant plus que le casse-tête va continuer après la semaine de vacances octroyée aux joueurs. Les blessés de longue durée (Dufour, Laranjeira, Thompson-Stringer, Kamikamica) seront toujours aux soins. Si Nico Lee et Stuart Olding pourait revenir, l'apport des jeunes sera toujours précieux.