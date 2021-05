Rugby : Jessy Trémoulière à Tence, le regard tourné vers les JO

A la sortie de l'entrainement Jessy Trémoulière se prête volontiers à l'exercice de la photo dédicacée. Dans l'ensemble, les enfants sont fiers de rencontrer l'internationale française originaire de Haute-Loire. "C'est un bon exemple à suivre... je l'ai regardée une fois à la télé, elle joue bien... franchement c'est super cool, on peut prendre exemple sur elle, surtout qu'elle joue dans une équipe féminine, c'est super bien".

En venant à Tence, Jessy Trémoulière veut soutenir le label terre de jeux 2024 décroché par le territoire du Haut-Lignon. "Si je peux apporter mon expérience et mon oeil pour que leur projet aboutisse, il n'y a pas de souci. De promouvoir surtout notre région, notre département et notre rugby".

Car le club local, le RCHP, a de grandes ambitions d'ici 2024 selon son président d'honneur Julien Melin également vice-président du comité départemental olympique et sportif "on a la chance d'avoir les JO en 2024 et malheureusement on a eu cette crise de Covid. Et on va surfer sur ce label pour justement remotiver les gens à faire du sport et en particulier du rugby. Les jeux olympiques souvent c'est vu de loin. C'est vu à Paris. Et nous on a envie de prendre un petit morceau des Jeux olympiques de Paris et de le descendre sur le Haut-Lignon".

Le club espère être choisi comme camp de base par une équipe nationale. Le rêve ultime serait que la flamme olympique traverse le département de Haute-Loire ce qui serait une première.