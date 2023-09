Rugby - Johan Dalla Riva, directeur général de Montauban : "La réception de Brive, c'est presque un derby"

Ce week-end, le CA Brive se déplace pour la deuxième fois de la saison de Pro D2. Cette fois-ci, c'est à Montauban, à un peu plus d'une heure du Stadium, que les brivistes vont ferailler (19h30). Un club avec des valeurs et surtout beaucoup d'anciens brivistes.

Pour en parler, le directeur général de l'USM Johan Dalla RIva, ancien briviste et montalbanais, s'est exprimé. Interview.

Recevoir Brive, cela fait longtemps...

Brive fait partie des nouveaux clubs cette année de Pro D2 de par leur descente au Top 14. Et ça fait, je pense que depuis 2018, que le club de Brive et de Montauban ne sont pas affrontés. De ce que je connais, sur et en dehors du terrain, il y a toujours eu de l'engouement pour ce match. Alors nous ne sommes qu'à 1 h, 1 h 15 de la distance. Et c'est vrai que notamment, autant qu'Agen, même si ce n'est pas le cas, ça pourrait s'associer à un derby. Et oui, il y a toujours eu l'engouement. Mais encore cette semaine, le club de Montauban a eu pas mal de personnes, partenaires comme supporters, qui demandent leurs places pour assister à cette rencontre.

Cette proximité de territoire rend les choses faciles en terme d'organisation ?

Dans l'organisation , on l'organise comme un match normal, même si ça va être un match de gala pour nous, parce que c'est quand même Brive qui descend de Top 14. Donc c'est quand même le club favori de la division. Donc ça reste le match phare de la saison pour tous les clubs de Pro D2 qui vont les recevoir cette année.

Après y'a il a quand même pas mal de d'échanges entre joueurs et entre dirigeants. Je connais bien le directeur général de Brive, Xavier Ric. Je connais Simon Gillham, qui a été mon président quand j'étais joueur à Brive. Voilà donc on reste sur une grande amitié entre les deux clubs.

Pour vous, ce match, c'est un match particulier, vu que vous avez joué dans les deux clubs...

Toujours? parce que je suis parti de Brive pour aller à Montauban. Je me suis rapproché de Toulouse, ma femme ayant trouvé un travail à Toulouse. Et si je devais classer les clubs où je suis passé, Brive fait partie du Top 2 de mes clubs. Brive est mon club de cœur. C'est là où j'ai transformé ma carrière. Ma fille aînée est née à Brive, donc j'y ai vraiment passé des années où je suis passé de jeune qui arrivait à un homme avec deux, avec femme et enfants.

Et après Montauban, la belle aventure qui s'est soldée malheureusement par le dépôt de bilan du club qui m'a obligé à repartir sur un autre club professionnel. Mais j'avais tout préparé mon après-carrière sur Montauban. Et depuis 15 ans j'habite à Montauban.

Donc oui, c'est un match particulier parce que je me rappelle de pas mal de Brive-Montauban, à la fois dans les deux camps et à chaque fois ces matchs m'ont marqué. Donc ça reste pour moi un grand plaisir de recevoir Brive.

Vous avez continué de suivre les aventures du CAB...

Oui, oui, je fais partie des anciens du CAB. Donc chaque année, je participe le plus souvent possible à la compétition de golf qui est organisée. Donc je reste à proximité avec les anciens. Et puis, quand je suis revenu après dix ans de carrière dans la logistique, à la demande du président de Montauban l'année dernière? et une des premières personnes que j'ai sondé pour savoir un peu ce qu'est le poste de directeur général et ses tenants et aboutissants, c'est Xavier Ric. Il m'a dit que c'était quelque chose de de très valorisant et enrichissant que de diriger un club professionnel et je le confirme aujourd'hui.

Johan Dalla Riva avec le maillot de Montauban en 2009 © AFP - AFP

Vous avez aussi convaincu pas mal d'anciens brivistes de vous rejoindre...

Oui, même si je n'ai participé activement que sur l'arrivée de Tiétié Tuimauga, un joker que Brive n'a pas prolongé, puisque le pilier titulaire sur lequel il avait le contrat de joker revenait de blessure, donc il était libre de tout contrat. Encore une fois, Xavier Ric et moi avons eu un échange. Il m'a dit la qualité de du joueur.

Maintenant, le point de chute montalbanais est assez logique et naturel parce que ce sont des clubs qui se ressemblent. Même si Brive a un temps d'avance sur Montauban de part son parcours en Top 14, ou encore ses infrastructures qui a été beaucoup plus précoce que celle de Montauban. Montauban a dû revivre un peu en Fédérale dans les années 2010 à 2015 et le club est en phase de reconstruction. Maintenant, ce sont des clubs familiaux et surtout, la ferveur populaire est la même. Brive vit à travers le rugby et Montauban vit à travers le rugby.

Après, vous avez un champion du monde U20 à Brive. Maxence Bisaotto, qui a été formé à Montauban. Brive l'a récupéré l'année dernière au grand dam de Montauban. Mais bon, c'est comme ça, c'est le monde du sport. Et parce que naturellement, pour le jeune joueur, aller à Brive était une marge de progression, donc on peut dire que Brive est en avance et est un club beaucoup plus construit que l'USM pour le moment.

C'est une piste de travail pour vous ?

Effectivement. Nous, on arrive à l'ère moderne du rugby, ce que Brive a compris avec le centre de performance ou encore le terrain synthétique. L'an prochain, on va se doter d'un centre d'excellence et de performance de 4 500 mètres carrés où les pros et l'association vivront ensemble. Ca va amener une grosse plus-value au club, un outil d'une extrême modernité. Il faudra aussi rajeunir le stade de Sapiac, mais ce sera l'étape d'après. Ca ne se construit pas en un jour, ce sont des budgets, donc ça passe par des bonnes performances sportives.

Justement, ce match face à Brive est charnière pour vous aussi à Montauban ?

C'est un match de gala. On a vécu l'an dernier la même chose que Brive en Top 14, la lutte pour le maintien. Mais ça reste l'équipe qui descend de Top 14. On a des arguments, mais ça reste l'équipe à battre cette année. C'est un match à huit points pour nous, évidemment.

Nous gagner Brive, ça nous ferait extrêmement de bien. C'est un très bon point vis à vis des adversaires. Et je fais confiance au staff du CAB pour qu'à la fin de la saison, avec le staff, le public et la direction qu'ils ont, le club se retrouve encore dans les favoris.