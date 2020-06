Rugby : Julien Berger se rapproche de l'Union Cognac Saint-Jean-d'Angely

Depuis l'arrivée de Fabrice Landreau au poste de manager général de l'Union Cognac Saint-Jean-d'Angely, le recrutement s'accélère pour préparer la prochaine saison. Engagé on le sait en National, championnat intermédiaire entre la Fédérale une et la Pro D2, le club s'apprête à recruter le 1/2 mêlée de Nevers, l'international Belge Julien Berger.

Julien Berger, un joueur formé au Stade Rochelais

Les dirigeants de l'UCS doivent rencontrer le joueur ce jeudi en début d'après midi. Selon nos informations, même si la discussion est bien engagée, il reste encore à trouver un terrain d'entente pour signer le contrat. La rémunération et la durée restent à finaliser. Ce joueur, formé au Stade Rochelais est passé par Provence rugby et plus récemment par Nevers. Il compte 29 sélections avec l'équipe de Belgique.

L'UCS est en passe de réaliser un gros coup après les signatures des espoirs Téo Dospital en provenance de l'UBB, Yon André de Biarritz et Mattin Bidegain de l'Aviron Bayonnais.