Elle est lubersacoise et championne de France d'Elite 1 avec l'ASM Romagnat l'an dernier. Dans 100% CAB, rencontre avec Juliette Prat, pilier de l'ASM mais qui a le cœur en Noir et Blanc, évidemment.

Rugby : Juliette Prat, championne en jaune et bleu mais amoureuse des Noirs et Blancs

C'est à Lubersac que la jeune Juliette Prat vient se ressourcer chaque fois qu'elle le peut. La dernière fois, c'était pendant la fenêtre des vacances de Noël. "C'est ici que j'ai grandi, à la maternelle, au primaire, au collège. C'est là où tout a commencé. J'ai ma famille et mes amis à Lubersac". C'est après, pour suivre un cursus avec ses études que Juliette s'expatrie en Auvergne, à Issoire, jusqu'à jouer avec le maillot jaune et bleu de l'ASM Romagnat.

Je ne pensais pas en arriver là en commençant le rugby

La jeune fille qui a commencé à l'Entente de l'Orcs, école de rugby rassemblant de Lubersac à Saint-Yrieix, est même devenue l'an dernier championne de France avec l'Asm Romagnat en battant Blagnac. Une fierté et une grande récompense :"c'est beaucoup d'émotions. Je ne pensais pas en arriver là en commençant le rugby à 6 ans. Les choix et le travail ont payé. Ça vient récompenser tout l'investissement et les sacrifices, y compris de ma famille".

Le CA Brive, son club de cœur malgré tout

Juliette Prat et ses coéquipières avec le bouclier de Brennus - DR

Un titre qui n'enlève absolument rien de son amour pour le CA Brive. Ses souvenirs des noirs et blancs ? Une rencontre où elle avait pris une photo avec Antonie Classen et où leurs cheveux frisés faisaient "une longue touffe de cheveux", mais aussi ce match où Jean-Baptiste Péjoine contre la pénalité du match nul en 2016 (Brive-Toulouse). "J'y ai vécu mes premiers matchs en tant que supporter" raconte Juliette Prat. Voilà qui promet quand le derby va se rejouer. Son attachement est viscéral.

J'ai un attachement particulier à ce club

"Mon père a joué au CAB en jeunes. Mon frère pareil. Ma maman faisait de l'athlétisme à Brive. Le stadium est le 1er grand stade où je suis allée. Ce sont les 1ers matchs de rugby que j'ai vu. Ça m'a marqué. J'ai un attachement particulier à ce club. Je suis pour Brive, même si ça me vaut quelques chambrages" avoue-t-elle, en souriant. En attendant, ce samedi, elle devrait reprendre la compétition avec l'ASM contre Bobigny à Romagnat.