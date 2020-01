Rugby: Kotaro Matsushima jouera à l'ASM la saison prochaine

Clermont-Ferrand, France

Il portait déjà un maillot jaune (et noir) avec son club mais on le connaissait avec le maillot rouge et blanc des Brave Blossom, l'équipe du Japon de rugby. Les japonais ont fait sensation lors de la Coupe du Monde jouée à domicile et encore plus Kotaro Matsushima, l'ailier révélation de cette compétition où il a marqué cinq essais et séduit les amoureux d'un rugby fait de vitesse et de précision.

Le nom de Kotaro Matsushima était régulièrement prononcé depuis le début de l'année pour venir renforcer l'ASM la saison prochaine. Une rumeur confirmée ce mardi: un tweet publié par son club des Suntory Sungoliath annonce le départ de son ailier et son arrivée à Clermont la saison prochaine et lui souhaite bonne chance.

Nous sommes heureux d'annoncer que Kotaro Matsushima, membre des Sungoliaths, a décidé de passer au top 14 "ASM Clermont Auvergne" en France après la saison de Japan Rugby Top League 2020.

Le second japonais en jaune et bleu

Ce "petit" ailier (1m76 pour 86 kilos) viendra donc renforcer les lignes arrières du club. Il peut également jouer à l'arrière ou au centre mais c'est à l'aile qu'il a démontré son talent à l'automne dernier, contribuant au bon parcours des japonais. Une très bonne pioche pour le club d'autant plus que plusieurs grands clubs français étaient sur les rangs pour attirer le japonais, en particulier le Racing.

Kotaro Matsushima est le second japonais licencié à l'ASM. Le premier a été Daisuke Ohata, un ailier qui n'a passé que quelques mois en Auvergne lors de la saison 2002-2003. Il avait été aligné lors de deux matches de Coupe de la Ligue mais n'a pas joué en championnat. Il était rentré au pays faute d'avoir réussi à s'adapter. Ce sera probablement la principale difficulté pour Matsushima.