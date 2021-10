Rugby - l'ailier et arrière Joris Jurand continue de grandir au CA Brive

On l'a vu encore à l'oeuvre ce week-end à Biarritz, lorsqu'il est sorti à la 68ème minute, perclus de crampes et remplacé par un de ses amis dans le groupe Guillaume Galletier. C'est que, depuis le début de la saison, Joris Jurand se donne à fond pour l'équipe de Brive. Preuve en est : c'est lui qui le 2 octobre dernier, a marqué le dernier essai des Coujoux lors du match contre le Stade Français, qui célébrait le centenaire du Stadium.

Habitué des essais depuis trois ans

"Ça fait plaisir de scorer" racontait-il après le match. "On avait travaillé ça la semaine, en se disant que dans les 15 mètres adverses, le 9 et le 10 était dans cette position. On savait que, comme dans beaucoup de clubs, ce ne sont pas les meilleurs défenseurs. Donc, on a dit qu'on allait attaquer cette zone là. A cinq mètres de la ligne, on n'a pas trop réfléchi. On essaie de marquer et on y est arrivé. Ce sont les gros qui font tout le boulot. Moi, je suis juste à la conclusion" conclut-il, modestement.

Joris Jurand a pris de l'épaisseur ces derniers temps, étant souvent titulaire en lieu et place de Thomas Laranjeira l'arrière, ou encore de Seta Bituniyata à l'aile, quand ils étaient blessés. Il a joué 427 minutes en 8 matches. C'est déjà plus que l'an dernier à la même période, malgré une grosse saison, ou encore l'année d'avant où il avait été l'auteur d'un triplé contre Lyon, juste avant l'arrêt des compétitions pour cause de Covid.

L'ancien Montpelliérain formé à Aix en Provence a progressé "rugbystiquement et humainement. Je vais avoir 26 ans bientôt, donc c'est bien d'évoluer un peu" dit le sudiste.

"Je suis arrivé ici, j'avais 23 ans, j'étais un peu sans repères. Je n'avais jamais rien fait. Donc je prends la confiance des coach aussi."

Un des titulaires de ce début de saison

Il va peut-être devenir l'un des titulaires essentiels de cette équipe, comme depuis ce début de saison avec cinq titularisations déjà. "Petit à petit, on prend notre place dans le groupe. Ça va faire trois ans que je suis là au mois de décembre prochain. Je ne suis plus le petit qui arrive. On est un peu plus dans le groupe." Désormais, il fait partie des cadres, avec cependant une fonction particulière dans le vestiaire, selon lui "Moi, _j'ai plutôt un rôle à faire rire les mecs .C'est mon rôle, et, je le prends bien._"

Celui que Jérémy Davidson a vu débouler "comme le TGV de Montpellier" a-t-il dit sur le site du club a donc prolongé jusqu'en 2025. L'occasion de s'inscrire encore plus dans le projet du club. "C'est important d'un point de vue personnel aussi dans ma tête de me sentir plus serein avec trois ans de contrat derrière."

Le Sudiste se sent donc très bien en Corrèze. "J'ai tout pour être heureux. Je me sens vraiment bien dans un club qui est top. On a une ambiance au top." Même si le Sud lui manque forcement. "Ce qui me manque, ce sont mes amis et ma famille qui sont à cinq heures de route. Mais ça, on sait que c'est le jeu. On ne va pas se plaindre. J'attend les vacances pour rentrer un peu et me régénérer à la maison" C'est sûrement de joueurs frais dont on aura besoin Brive pour tenir jusqu'à la fin de la saison : des ailiers vivaces et moins fatigués, surtout après 12 ou 13 matches d'affilée.