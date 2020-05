Rugby : l'ailier palois Bastien Pourailly s'engage avec l'ASM Clermont

View this post on Instagram

C’est avec une immense émotion que je vais quitter ce club de la @sectionpaloisebearnpyrenees . Après avoir fait l’école de rugby dans mon village natal d’Aramits, voilà qu’en cadets je décidais de rejoindre la Section. Plus de 10 ans après, je me rends compte que ce fut certainement le meilleur choix de ma vie. Pour des tas de raisons... Ce club m’aura fait grandir et me laissera des souvenirs impérissables. De mon arrivée sur la pointe des pieds en cadet, jusqu’à une sélection avec les Barbarians. Et bien sûr, entre temps, des moments magiques comme entre autres, ce titre de ProD2 ou ce Supersevens plus récemment. Pour cela je tenais à remercier tous mes coéquipiers et les staffs avec qui j’ai partagé ces moments, que je n’oublierai jamais. Mais en plus d’avoir eu des coéquipiers, ce club m’a permis de rencontrer des personnes qui comptent désormais énormément pour moi. Je voudrais aussi remercier les supporteurs, pour tout le soutien que j’ai reçu, même dans les moments les plus difficiles comme cette saison, cela m’a vraiment touché. Maintenant une nouvelle aventure va débuter, pour certainement la première fois de ma vie je vais partir seul et loin de tout ce à quoi je tenais. C’est un énorme défi qui me permettra de grandir en tant que joueur mais aussi en tant qu’Homme. Merci pour tout. 🟢⚪️