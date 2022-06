Rugby - L'ancien centre du CA Brive Arnaud Mignardi redevient joueur à Auch, dans le Gers

C'est l'histoire d'un retour au bercail pour Arnaud Mignardi. L'Auscitain revient dans sa ville de naissance, dicté d'abord par une volonté de se rapprocher avec sa famille. "On a un projet familial et on rentre dans le Gers" explique Arnaud Mignardi. Mais, cela ne voulait pas forcement dire qu'il rechausserait les crampons. L'ancien centre briviste s'en explique assez facilement : "Je me suis toujours dit que j'aurais aimé boucler la boucle en terminant, dans le club à laquelle j'ai commencé à Auch. Je n'aurais pas repris dans n'importe quel club. C'est vraiment parce que c'est mon club formateur. C'est là que j'ai joué en 2004 mon premier match en Top 16. Je suis toujours parti du principe qu'il faut rendre ce qu'on nous a donné. Je me voyais mal rentrer et ne pas donner un petit coup de main. "

Jouer, "quelque chose qui me manque"

Le centre, qui avait ressenti une très forte émotion au moment de son départ de Corrèze après neuf saisons et 200 matches, avait très vite rebondi en Pro D2 à Mont de Marsan, dans les Landes. Sauf que la saison a avorté, à cause de l'épidémie de coronavirus. "J'ai eu une période de dégoût quand j'ai arrêté" explique-t-il très tranquillement. "Benoît August, le président de l'US Dax, m'a donné cette opportunité d'entraîner avec Dax et d'ailleurs, je l'en remercie. Ca m'a permis un petit peu de voir que le rugby d'en-dessous me correspondait aussi et que ça me manquait."

"Quand je sortais des ballons pour les entraîner, j'avais envie de faire que j'avais envie de jouer le week end."

Après deux saisons à entraîner les trois quarts de Dax, le joueur de 36 ans a aussi pris du recul. "J'ai aussi compris pourquoi j'étais chiant comme joueur" rigole le centre. "C'est vrai que lorsqu'on passe de l'autre côté, on se rend compte de plein de choses, et que les joueurs ne sont pas si faciles que ça. Ils demandent beaucoup et ils ne voient pas forcément les efforts qui sont faits à côté."

à lire aussi Top 14 - Monument du CA Brive, Arnaud Mignardi annonce son départ du club

Quel rôle pour Arnaud Mignardi ?

Cette période, où il entraîne les trois-quarts, lui a aussi permis de se maintenir en forme pendant deux ans. "J'ai fait les entraînements avec les Dacquois. J'ai repris un peu la muscu là depuis deux mois. Après, je ne suis pas quelqu'un qui a une morphologie à grossir rapidement. Donc je suis encore en forme".

Néanmoins, le joueur ne compte pas arriver en star sur le terrain d'Auch. "J'y vais vraiment en toute humilité. J'y vais vraiment pour essayer de filer un coup de main aux joueurs. Après, est ce que je vais jouer régulièrement ? Est-ce que je vais être un second couteau ou est ce que je serai là juste pour dépanner ?" Avec son franc-parler, Arnaud Mignardi ajoute : "Ca va dépendre de mon niveau. Si je suis nul, si je suis ridicule, je vais vite le voir et c'est moi qui vais tourner la page très rapidement. Après, si je me sens bien et que j'ai de bonnes performances, ou du moins je leur file réellement un coup de main, je continuerai".

Bison, comme on l'appelle en Corrèze, garde néanmoins un œil sur les résultats de Brive ou il a encore des copains. "Y'a Arnaud Méla, Jean-Baptiste Péjoine, Obé Shvelidze, avec qui j'ai joué, Thomas Acquier et Saïd Hirèche qui sont encore dans le circuit...donc bien sûr, j'ai encore des atomes crochus avec Brive" ajoute-t-il.

Arnaud Mignardi reviendra en Limousin la saison prochaine, puisque Auch évolue en Nationale 2 comme l'USA Limoges.