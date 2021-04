Rugby - L'ancien coach du CAB Nicolas Godignon arrive en soutien à l'USA Limoges

Nicolas Godignon de retour en Limousin, c'est acté. L'ancien coach du CA Brive et de la Section Paloise va rejoindre le club de Limoges cet été. Mais, à priori, on ne le retrouvera pas sur le banc la saison prochaine pour entraîner l'équipe fanion, qui joue en Fédérale 1.

Un soutien "amical"

Le communiqué du club limougeaud précise le cadre de son arrivée. Il viendra "apporter son aide amicale au Club durant l’intersaison." De plus, son expertise sera de nature sportive et extra-sportive, puisqu'il pourra "accompagner le club dans la réalisation de son projet sportif et structurel."

Il faut dire que l'USAL multiplie les annonces ces derniers temps, des prolongations de son paquet d'avants comme du recrutement de divers profils à l'aile, comme Gonzalo Lopez Bontempo, jeune Espoir du CA Brive, non conservé par le club Corrézien et qui viendra réaliser son début dans une compétition à haute intensité.

Nicolas Godignon a une solide expérience en Top 14, lors de ses années passées à Brive et récemment à Pau. La plus récente, à la Section Paloise où il a officié de janvier 2019 au mois de décembre 2020, où son duo avec Frédéric Manca a été écarté, faute de résultats. A Brive, Nicolas Godignon avait été l'un des artisans de la remontée en Top 14, avant d'être mis à l'écart après cinq défaites consécutives en 2018. Ce qui lui avait inspiré une phrase philosophique mais vraie : "On est entraîneur entre deux crises. Il y a celle qui vous précède et celle que vous créez "