Rugby : l'ancien joueur du CAB Denys Drozdz est mort à 37 ans

Le monde du rugby est en deuil ce dimanche après l'annonce du décès de Denys Drozdz des suites d'une longue maladie. Le 2e ligne corrézien né à Tulle a été formé au CAB. Jeune, il a été plusieurs fois sélectionné avec l'équipe de France. La consécration est arrivée en 2006 avec un titre de champion du monde avec les moins de 21 ans aux côtés de Damien Chouly, Guilhem Guirado, Maxime Médard ou Fulgence Ouedraogo.

ⓘ Publicité

Dans le même temps, Denys Drozdz passe pro au CA Brive où il jouera 44 matchs en Noir et Blanc entre 2004 et 2007. C'est en 2007, qu'il quitte le club briviste pour le Stade Français, mais à seulement 22 ans, il doit mettre fin prématurément à sa carrière professionnelle à la suite de problèmes d'épilepsie. Il revient alors au CAB comme éducateur et devient durant quelques années entraîneur des Reichels (les espoirs).