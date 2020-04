Rugby : l'ancien Toulousain Thierry Dusautoir atteint par le coronavirus

L'ancien rouge et noir Thierry Dusautoir et Sébastien Chabal, lui aussi, ancien international de rugby, ont avoué ce dimanche, tous les deux, avoir contracté la maladie durant le mois de mars mais aller bien aujourd'hui.

Thierry Dusautoir et Sébastien Chabal avouent ce dimanche avoir contracté le Covid-19, courant mars, sans avoir enduré de trop graves symptômes. Les deux anciens internationaux de rugby, consultants tous les deux pour l'émission Canal rugby club sur Canal + vont bien aujourd'hui.

L'ex-Toulousain dit "avoir vu l'apparition de ses premiers symptômes le 14 mars". Il a été diagnostiqué même si pas testé. Il explique avoir vécu deux semaines assez fatigantes et éreintantes mais tout va bien pour lui et sa famille. "Dans le contexte actuel, on est chanceux", lance le rugbyman, qui détient le record de capitanat en bleu.

Même récit pour Sébastien Chabal, qui pense l’avoir attrapé au tout début du confinement. "J’ai été à plat pendant une bonne semaine", confie-t-il, avec la même volonté de dédramatiser son cas : "rien de bien grave comparé à tout ce qu’on entend et qui nous touche autour de nous".