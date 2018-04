Toulouse, France

En mars dernier, Vincent Clerc inscrivait son 100e essai. C'était avec les couleurs du RC Toulon. À 36 ans, l'ailier égalait ainsi le record détenu depuis 1997 par Laurent Arbo en championnat. Vincent Clerc revenait d'une longue blessure au tendon d'Achille.

"Bon ben voilà..."

Sur une vidéo postée sur son compte Twitter ce mardi après-midi, Vincent Clerc explique en moins de deux minutes son départ et ses dernières ambitions : "il y a un an presque jour pour jour, je pensais que tout était terminé (...) j'ai pensé tout arrêter mais au fond de moi j'avais l'impression que l'histoire n'était pas finie, qu'il y avait un dernier chapitre écrire. Et puis je me suis battu et à force de patience et de persévérance on m'a donné ma chance"

J'ai vécu un rêve de gamin pendant des années. J'ai été merveilleusement entouré et épaulé, soutenu dans les moments difficiles. Ca y'est c'est les dernières semaines, les dernier matches qui arrivent, les dernières phases finales (...) Ca fait peur mais ça fait envie aussi. Je me rends compte que je suis prêt, que j'ai encore envie d'aller chercher un titre (...) Si je pouvais aller chercher un dernier bouclier ce serait sûrement la plus belle fin." — Vincent Clerc

Parti à Toulon en 2016

L'ailier toulonnais, ancien international avec 67 sélections, qui a passé 14 ans au Stade Toulousain a conscience aussi que "la compétition, les copains, l'adrénaline, le public" vont lui manquer. Vincent Clerc a remporté trois titres de champion de France et trois coupe d'Europe avec le Stade Toulousain, trois tournois des 6 nations avec l'équipe de France et a été finaliste de la Coupe du monde 2011.

Le RCT est actuellement 4e du Top 14, à deux points du Stade Toulousain (2e). Il reste deux journées à jouer avant la phase finale et donc quelques occasions pour Vincent Clerc de devenir le seul recordman d'essais du championnat.