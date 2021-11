Rugby : l'ancienne du FCG, Emeline Gros, prête à affronter les stars néo-zélandaises

Un test-match de gala contre les Black Fearns, l'équipe féminine néo-zélandaise de rugby. La troisième ligne savoyarde, passée par le FC Grenoble de 2013 à 2020 sera titulaire, ce samedi 13 novembre, à 15h.

La belle histoire, pour cette joueuse qui était dans les tribunes, lors d'un même match entre françaises et néo-zélandaises, un soir de novembre 2018 au Stade des Alpes : "C'était un match incroyable, avec les faits de jeu, ce qu'ont apporté les supporters... Cela reste la grosse rencontre internationale disputée à Grenoble, c'était extraordinaire." Surtout que les Bleues s'étaient imposées, 30-27, devant 17.000 supporters grenoblois.

"Elles ont la même aura que les rugbymen masculins, elles sont championnes du monde, c'est une grosse nation, qui vit pour le rugby... Depuis toutes petites, ce sont des jeunes filles, ou des jeunes femmes qui jouent à la balle, détaille la troisième ligne. Ce sera un match très intense, et une victoire serait inoubliable."

Inoubliable, pour cette joueuse de 26 ans, née en Savoie, qui commence à faire son trou en Equipe de France. En témoignent ses deux essais inscrits la semaine dernière contre l'Afrique du Sud. "Je ne me sens pas comme un cadre, je suis quelqu'un qui suit le mouvement, j'essaye de travailler du mieux que je peux, je donne tout ce que je peux. Mais je me sens bien dans ce collectif, je suis intégrée et ça se ressent sur le terrain, dans mes performances..."

A confirmer, ce samedi après-midi, donc, contre les Black Fearns, à 15h.