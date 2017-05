Rugby : l'ASM Clermont Auvergne sur tous les fronts

Les Clermontois sont encore en position de tout gagner cette saison. Jouer à fond et le championnat et la coupe d'Europe peut paraitre risqué, mais l'ASM peut compter sur un réservoir hors norme et un état d'esprit sans faille pour être aller chercher un doublé historique.

Il n'y a qu'à écouter les propos d'après-match de Ludovic Radosavljevic samedi dernier à Lyon (victoire 23 à 20 face au LOU) pour se rendre compte de la mentalité clermontoise du moment. Le demi de mêlée de l'ASM a la rage et son agacement vis-à-vis des médias est un signe qui ne trompe pas. A son image, c'est tout l'effectif de l'ASM qui est en mission en cette fin de saison. "Nous, on n'en doute pas... Il n'y a que vous les journalistes qui en doutaient... Arrêtez de focaliser sur les équipes B, les équipes C... On essaie de jouer sur les deux tableaux". Peu importe les temps de jeu individuels, les frustrations et les égos.

Le MHR empêcheur de tourner en rond

Les journalistes et le Stade Rochelais sont donc prévenus. La finale de la Champions Cup le 13 mai contre les Saracens à Édimbourg n'influera pas sur l'implication du groupe que choisira Franck Azéma ce samedi contre le leader du Top 14. Ça tombe bien. Une qualification directe pour le dernier carré du championnat est en jeu. Et seul Montpellier peut encore y prétendre. La dernière journée (tous les matches débuteront samedi à 20h45) de la phase régulière promet d'être palpitante.

on ne peut pas se permettre d'y aller en touristes - Patrice Collazo

A l'image du choc entre le leader et son dauphin. Deux équipes qui pourraient se recroiser rapidement. L'entraineur rochelais Patrice Collazo insiste : "on va essayer de présenter la meilleure équipe possible (au Michelin). On ne peut pas se permettre d'y aller en touristes. On sera attendus là-bas dans un contexte difficile. A nous de nous hisser au niveau d'intensité que mettra Clermont". Reste à mesurer le degré de sincérité dans les propos de Collazo...

