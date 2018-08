Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Il a dit son désarroi la saison dernière. "J'en ai marre, il faut que ça se termine". Camille Lopez avait le mal de vivre. Une blessure au mauvais moment, et la galère qui s'en suit. L'ouvreur international a retrouvé le sourire avec l'imminence de son retour sur le terrain ce vendredi à Issoire.

On veut juste remettre l'ASM à sa place... Camille Lopez, ouvreur de l'ASM Clermont

Mais les Clermontois partent de loin. Une saison ratée, plombée par les blessures et un titre de champion de France traîné comme un boulet. "C'est bien de retrouver notre public" acquiesce l'entraineur Franck Azéma. "C'est une tradition maintenant, et on aime penser qu'on lance notre saison là bas" poursuit le technicien auvergnat.

Vainqueurs à Toulon vendredi dernier pour leur premier match de préparation, les Clermontois sont impatients. Et impressionnent leurs prochains adversaires. "J'espère qu'on ne prendra pas cent points au Michelin" s'inquiètent Mauricio Reggiardo, l'entraineur d'Agen, attendu en Auvergne pour la reprise du Top 14.

Je sens de l'envie, de la fraîcheur, mais c'est le Top 14 qui servira de révélateur... Franck Azéma, entraineur de l'ASM Clermont...

Après sept semaines de préparation, les Auvergnats sont impatients d'en découdre." On sait qu'on doit une revanche à nos supporters. "J'ai vraiment les crocs" ajoute Charlie Cassang le jeune demi de mêlée. Un sentiment qui résume le sentiment général à Clermont.