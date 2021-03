Rugby : l'ASM Clermont Auvergne prépare l'emballage final en Corrèze

Le maintien du stage en Corrèze était suspendu aux résultats des derniers test PCR passés lundi pour l'ensemble de l'effectif et du staff de l'ASM Clermont Auvergne. Petit ouf de soulagement dans cette période où l'épidémie de Covid-19 ne laisse personne respirer, tous les tests se sont avérés négatifs. En début de semaine dernière, deux cas positifs avaient été détectés, mais une première salve de tests passés jeudi avait rassuré tout le monde.

Après une semaine de vacances, la délégation clermontoise a pu prendre comme prévu la direction de Bugeat ce mardi pour un stage de quatre jours effectué à l'espace 1000 sources Alain Mimoun, un spot corrézien prisé des clubs de rugby, basket et autres disciplines ou délégations. L'ASM a pour habitude d'effectuer un stage dans cette période-là, mais c'est une première en Corrèze.

Nous n’avons eu que de bons échos de ce centre de préparation et des équipements qui nous seront proposés

Le site voisin rassemble de nombreux atouts en terme d'infrastructures. Avec un stade de rugby tout proche, une salle de musculation, un gymnase, une aire d’athlétisme, mais aussi un bassin de récupération, un sauna, un hammam, un bassin de cryothérapie et une salle de visioconférence.

Le directeur sportif de l'ASM Clermont Franck Azéma justifie ce choix sur le site officiel du club. "Nous n’avons eu que de bons échos de ce centre de préparation et des équipements qui nous seront proposés. En raison du contexte que nous connaissons tous, nous ne voulions pas partir trop loin, tout en ayant tout de même un changement de décor et de lieu offrant à l’équipe des conditions de travail optimales. Nous étions, par le passé, partis, à cette période de l’année en Espagne ou au Portugal, mais face aux responsabilités économiques de cette crise que nous traversons tous, nous nous étions engagés auprès du président en début de saison à être raisonnables vis-à-vis de nos dépenses mais aussi rigoureux en regard au contexte épidémique. Ici, nous serons dans une structure isolée et privatisée, idéale dans la période actuelle."

Une dernière ligne droite qui commencera par un déplacement en Top 14 le samedi 27 mars à Paris pour y affronter le Stade Français (coup d'envoi à 14h45). Place ensuite à la Champions Cup début avril avec le huitième de finale contre les Wasps. Le match aura lieu le samedi 3 avril à la Ricoh Arena de Londres le samedi 3 avril. Le coup d'envoi est fixé à 13h30, heure française.

En cas de qualification, les Clermontois affronteront le vainqueur du choc entre le Munster et le Stade Toulousain en quart de finale le week-end suivant.