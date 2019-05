Rugby : l'ASM Clermont domine La Rochelle et remporte sa 3e Challenge Cup !

Après 1999 et 2007, les Clermontois ont remporté ce vendredi soir la 3e Challenge Cup de leur histoire en dominant les Rochelais 36 à 16 à Newcastle. Penaud, Lee et Fofana ont concrétisé la domination auvergnate dans une finale également marquée par la blessure de Morgan Parra.

Clermont-Ferrand, France

Elle n'a sans doute pas la même saveur qu'une Champions Cup, mais un trophée ne se galvaude pas. Ce qui ressemblait à un match de phase finale de Top 14 était bel et bien une finale européenne. Une première pour La Rochelle. La 4e pour Clermont dans cette compétition (titres en 1999 et 2007, défaite en 2004 face aux Harlequins). L'expérience a sans doute fait la différence dans les moments clés du match à St James' Park. Une enceinte de Newcastle à moitié remplie. 500 supporters auvergnats (et autant de Charentais) ont quand même fait le déplacement dans le nord de l'Angleterre pour assister à cet affrontement franco-français.

500 supporters clermontois ont fait le voyage à Newcastle © Maxppp - Richard Brunel

Clermont démarre fort mais perd Parra

L'entame de match confirme que Clermont ne se pose pas de question et concrétise sa domination par une pénalité de Morgan Parra. Sourire vite gâché par la blessure (cheville et genou touchés?) du chef d'orchestre auvergnat. Laidlaw le remplace à la mélée et au but, pour un nouveau 100% de l'écossais, véritable métronome face aux perches.

Morgan Parra sévèrement touché au genou © Maxppp - David Davies

L'absence de leur capitaine aurait pu doucher les ardeurs clermontoises, mais l'intenable Damian Penaud continue d'affoler la défense charentaise pour être à la conclusion du premier essai du match. Deux pénalités rochelaises ont fini de sceller le score à la pause (13 à 6).

Ca plane pour Damian Penaud qui inscrit le premier essai du match © Maxppp - David Davies

La double banderille de Lee et Fofana

L'entame de seconde période est en faveur des rochelais mais ce sursaut ne va pas durer longtemps. Les clermontois confirment ce que l'on avait déja ressenti en première mi-temps, et prennent le dessus physiquement. Cela se traduit par un maul d'école pour un deuxième essai conclu par Fritz Lee. Avec 17 points d'avance à ce moment du match, le plus dur semble fait mais les clermontois ont parfois la mauvaise habitude de lâcher du lest en seconde période cette saison. Une crainte qui renaît avec l'essai d'Atonio.

Pas pour longtemps. Avec sang-froid et beaucoup de maîtrise, les expérimentés jaunards en remettent une couche par Wesley Fofana qui plante un nouvel essai et porte l'estocade finale. L'ASM s'impose et remporte cette coupe européenne pour la 3e fois de son histoire.

Une domination physique et collective

Pour une fois, ce succès n'a pas été construit avec de grandes envolées des trois-quarts. C'est devant que les clermontois ont été largement supérieurs ; impériaux en touche, très solides en mêlée et en démonstration sur les mauls. Le deuxième essai, après un maul qui a avancé de 21 mètres, et le second, inscrit après deux mauls qui avançaient, démontrent la domination du pack de l'ASM. Le titre de meilleur joueur du match attribué à Fritz Lee (20 plaquages) récompense autant le joueur que cette force collective. Ajoutez à cela une supériorité physique de plus en plus flagrante, une sérénité à toute épreuve et des buteurs efficaces, la victoire clermontoise est on ne peut plus logique.

VIDÉO - Même si ce n'est pas la grande coupe d'Europe, les supporters ont fêté comme il se doit ce nouveau trophée dans la vitrine clermontoise.

VIDÉO RUGBY - scène de liesse après la victoire de l'@ASMOfficiel en finale de la #ChallengeCup

La nuit va être longue pour certains supporters Clermontois #ASMSR#ChallengeCup#YellowArmypic.twitter.com/1P56MQc5IA — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) May 10, 2019

La Challenge Cup ce samedi après-midi au Michelin

Les supporters clermontois pourront célébrer ce nouveau trophée européen avec les héros de Newcastle dès ce samedi après-midi au stade Marcel-Michelin. Une bain de foule "made in Yellow Army". Les portes du stade seront ouvertes dès 14h30 avec rediffusion de la finale, suivie de la présentation de la Challenge Cup. L'entrée sera gratuite.

INFO RUGBY ASM CLERMONT : la finale sera rediffusée ce samedi au stade Marcel Michelin avant la présentation de la Challenge Cup aux supporters. ENTREE LIBRE @ASMOfficiel#ASMSR#ChallengeCup#ClermontFdhttps://t.co/QuF5tkkari — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) May 10, 2019

Il sera ensuite temps de se replonger dans le Top 14. Un 3e bouclier de Brennus attend aussi l'ASM cette saison...