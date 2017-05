Rugby : l'ASM Clermont va devoir digérer cette nouvelle défaite en finale de coupe d'Europe

L'ASM Clermont a perdu sa troisième finale de Champions Cup face aux Saracens. Mais contrairement à 2013, et un degré moindre 2015, les plus forts ont gagné. Les Auvergnats vont désormais tenter de conquérir un second Bouclier de Brennus. Ce sera sans Vahaamahina.

Comme si la collision frontale face aux Anglais n'avaient pas suffi à cabosser les corps et les têtes, une grosse tuile est encore tombée sur la carrosserie clermontoise. Victime d'une fracture de la partie basse d'un tibia samedi en début de seconde période face aux Saracens, Sébastien Vahaamahina sera indisponible plusieurs mois. Le deuxième ligne international manquera donc le sprint final avec l'ASM, mais aussi la tournée du XV de France fin juin en Afrique du Sud.

Mais à Clermont encore plus qu'ailleurs, on a appris à ne pas se plaindre et à retourner au combat. Après quelques jours salvateurs de repos, de soins et de break total avec le ballon, les finalistes malheureux vont retrouver l'entrainement ce jeudi. Il y a une demi-finale à préparer et il y a un peu de temps pour le faire. L'ASM connaitra samedi son adversaire du 27 mai prochain à Marseille. Ce sera le vainqueur du match de barrage entre Montpellier et le Racing 92. Franck Azéma "Tout le monde va dire, est-ce que Clermont est capable de rebondir, je crois qu'on l'a déjà démontré par le passé, on a deux semaines maintenant pour préparer la suite".

L'hommage de Marcelo Bosch

L'ancien Biarrot Marcelo Bosch, désormais double tenant du titre européen, compatissait à la tristesse des Clermontois à l'issue de la finale samedi, mais il est persuadé que l'ASM peut rapidement rebondir. "On est bien sûr très heureux, très contents et un peu soulagés aussi, car on savait que Clermont a fait une saison extraordinaire, ils vont chaque année presque jusqu'au bout, et depuis que je suis arrivé en Europe, c'est une équipe que j'adore voir jouer, ils sont toujours en phase finale et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir"...

Croquer un jour dans la médaille

Le président Eric De Cromières ne s'est pas montré effondré après le nouvel échec européen. "Il a des finales qui laissent des regrets, mais pas celle là, la plus grosse déception, c'est pour les supporters, ils se battent et nous soutiennent comme des lions et j'aimerais leur apporter un titre, mais je suis sûr que ça va venir, il faut croquer un jour dans la médaille." Toute l'Auvergne a les crocs et commence à crier famine...