Rugby : l'ASM dévoile ses nouveaux maillots pour la nouvelle saison et se met au vert

Alors que le Clermont Foot affiche ses maillots géants sur les façades de la ville, l'ASM a choisi un autre moyen pour dévoiler ses nouvelles tuniques. Un défilé digital pour mettre en scène la collection 2020-2021. Le jaune et le bleu, les couleurs historiques du club restent bien présentes, mais les Clermontois porteront également un maillot vert. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce dernier n'a pas manqué de faire réagir les supporters sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo postée sur son site internet, l'ASM explique ce choix. La région, partenaire du club, est celle des grands espaces verts, et la chaîne des Puys est désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas sûr toutefois que les supporters aient bien perçu le message écologique, avec un effet nervure végétale en prime. Un maillot qui semble toutefois dédié à des occasions exceptionnelles.

Plus classique, le maillot jaune pour les matchs au Michelin ne choque personne. En revanche, le retour au bleu de chauffe pour les rencontres à l'extérieur n'est pas anecdotique. Mais là encore, la région est bien présente sur les épaules et les manches. Ce qui n'a pas échappé aux plus observateurs.

Produits par le nouvel équipementier, l'italien Macron, ces maillots symbolisent aussi un nouveau défi. Le club ajoute sur son site internet. "Ancrée dans un sol volcanique né de la rencontre du feu de la lave et de la pureté de l’eau des lacs, l’ASM Clermont Auvergne mesure les enjeux environnementaux et s’engage pour préserver les écosystèmes et l’attractivité de son territoire. Fiers de nos couleurs jaune et bleu depuis toujours, nous sommes heureux de développer une nuance verte, mélange de nos deux couleurs primaires, et symboliquement identitaire de notre région riche en forets, parcs et lieux touristiques où il fait bon vivre et où la notion de bien-être prend tout son sens".