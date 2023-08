Rugby : l'ASM en match amical face à Nevers "pour se jauger"

L'ASM vient à Nevers pour un premier test grandeur nature, ce samedi 5 août. Après plusieurs semaines d'exercices de cohésion et d'entraînements, cette première opposition amicale doit permettre de valider tout ce qui a été mis en place par l'entraîneur Christophe Urios. "On va voir où on en est dans notre progression, dans notre jeu, notre état d'esprit", explique le pilier Etienne Falgoux.

ⓘ Publicité

Il faut dire qu'il y a un nouveau groupe, un nouveau système de jeu, une nouvelle organisation. L'étape de la cohésion semble validée. "Ici on essaie de créer comme une famille proche", insiste Irae Simone. "On veut faire naître une confiance entre nous en dehors du terrain, qu'on pourra aussi montrer sur le terrain." Pour autant face à Nevers il ne sera pas question de chercher à créer des associations ou de dégager une équipe type.

Donner leur chance aux jeunes

Les effectifs de la première et de la deuxième mi-temps seront "mixtes" , avec de nombreux jeunes qui ont été "exemplaires" dans la préparation selon Christophe Urios. "Il y a un bon travail qui a été fait. C'est une vraie opportunité pour certains, il faut qu'ils la prenne."

Pour le pilier droit Henzo Kiteau par exemple, de retour après une saison en prêt au Stade Aurillacois. L'absence de Cristian Ojovan s'annonce plus longue que prévue à cause d'une nouvelle blessure à la main et le jeune pilier de 21 ans pourrait être amené à rapidement prendre de nouvelles responsabilités. Attention à ne pas tirer trop de conclusions de ce match amical prévient quand même l'entraîneur de l'ASM. Le futur capitaine de l'équipe ne sera par exemple désigné qu'à l'issue du "stage vision" de la semaine suivante.

Le groupe face à Nevers

Avants : Etienne Falgoux, Daniel Bibi Biziwu, Giorgi Dzmanashvili, Henzo Kiteau, Giorgi Beria, Etienne Fourcade, Jean-Maxence Jules Rosette, Robin Couly, Paul Jedrasiak, Thibaud Lanen, Rob Simmons, Miles Amatosero, Samuel M’Foudi, Killian Tixeront, Lucas Dessaigne, Caleb Timu, Cyriac Guilly, Lucas Oudard.

Arrières : Enzo Sanga, Baptiste Jauneau, Anthony Belleau, Jules Plisson, Benjamin Urdapilleta, Viliame Tutuvuli, Alivereti Raka, Yérim Fall, Marvin O’Connor, Joris Jurand, Pierre Fouyssac, Julien Heriteau, Léon Darricarrère, Irae Simone, Thomas Rozière et Alex Newsome.