Rugby : l'ASM s'incline contre Lyon à Issoire

Une semaine avant la reprise du Top 14, l'ASM et le LOU était opposés sur la pelouse du stade du Mas à Issoire. Un dernier match de préparation pour les deux équipes. Mais les dés étaient pipés avant de se retrouver à Gerland dimanche prochain.

L'ASM et le LOU à Issoire

Thomas Lanen qui sort avec une blessure à la main. Une touche favorable sur un jeu au pied à suivre, et une nouvelle règle usitée. Ce match de préparation entre l'ASM et le LOU aura permis de se roder avec la compétition. Avec une formation mixte, et de nombreux jeunes joueurs, les Clermontois ont plutôt dominé le début de la rencontre.

les remplaçants de l'ASM © Radio France - Jean-Pierre Morel

Samuel Ezeala a inscrit le premier essai, juste avant de quitter le terrain sur blessure. Devant près 3 000 spectateurs au stade du Mas, les deux équipes se sont neutralisée. "Ce ne sera certainement pas la même chose la semaine prochaine" rigole Yann Roubert, le président du LOU accompagné par Jean-Michel Guillon son alter ego. "Nous avions fixé ce rendez-vous avant d'avoir connaissance du calendrier" précise le patron de l'ASM. La relation est cordiale, pas sur que ce soit le cas dimanche prochain.

A ce petit jeu de poker menteur, Sébastien Bézy a écopé d'un carton jaune en début de seconde période, et Lyon a pris l'avantage grâce à un essai de Fainga.

les deux équipes se retrouveront dimanche prochain © Radio France - Jean-Pierre Morel

n vainLes Lyonnais ont alors accentué leur domination, et l'ASM a été sanctionnée avec un nouveau carton jaune pour l'ouvreur irlandais JJ Hanrahan. Pas évident pour graisser une charnière appelée à débuter la semaine prochaine. Un KO pour Fritz Lee et les Clermontois ont effectué une large revue d'effectif. Avec une mêlée plutôt conquérante. Après une heure de jeu, et de nombreuses maladresses, l'AM, en infériorité numérique, a encaissé un nouvel essai (19-7). Les Clermontois ont réduit l'écart par Giral (14-19) en vain.

L'ASM retrouvera le LOU dimanche prochain à Gerland à 17h45 pour cette fois la reprise du Top 14.