Rugby : l'ASM renverse la rencontre face à Nevers en match amical

Christophe Urios avait prévenu, ce premier match de préparation ne veut "rien dire". Il n'empêche que la victoire face à Nevers est bonne à prendre. L'ASM s'est imposée 38-21, grâce notamment à des essais de Joris Jurand, Lucas Dessaigne, Paul Jedraziak, Baptiste Jauneau et Cyriac Guilly.

Le XV clermontois de la première mi-temps aura quand même eu du mal face à l'USON. À la pause, l'ASM est menée 21-12. Joris Jurand, arrivé de Brive cet été, a tout de même confirmé les bonnes premières impressions des quatre semaines de préparation avec deux essais qui permettent d'éviter aux Clermontois d'être trop loin au score.

Domination physique

Le groupe aligné en deuxième période s'en sort beaucoup mieux et fait respecter la hiérarchie. Avec quatre essais en 12 minutes (Dessaigne, Jedrasiak, Jauneau et Guilly), l'ASM domine Nevers physiquement et prend logiquement l'avantage au score.

Le prochain match amical vendredi 11 août sera une nouvelle montée en puissance pour l'ASM. Les Jaunards seront face à Oyonnax, une semaine seulement avant de les affronter pour la première journée de Top 14. La rencontre se joue à Issoire à 20h, dans le cadre du traditionnel Challenge Auvergne.