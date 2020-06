Rugby : l'ASM réorganise son staff avec le retour de Benson Stanley en charge de la défense

Si les discussions autour de la baisse des salaires des joueurs n'ont toujours pas abouti à une décision, l'ASM vient de modifier l'organisation de son staff technique. Franck Azéma reste le personnage central et directeur sportif, mais le club a souhaité faire évoluer les choses. Et explique la démarche dans un communiqué.

_"Au fil des saisons et du développement de notre sport, l’ASM Clermont Auvergne a toujours eu l’ambition de chercher à évoluer et progresser afin d’anticiper le rugby de demain"ajoute Franck Azéma."Le staff a ainsi mis en place de plus en plus de contenus, et apporter de la diversité dans sa façon de pousser l’effectif vers son meilleur niveau. Après avoir passé beaucoup de temps sur le terrain, il était temps d’apporter de nouvelles compétences et de recentrer le travail de chacun tout en orientant mon rôle vers davantage de management"._

Retour de Benson Stanley

Bernard Goutta reste en charge des avants, Didier Bès conserve également ses prérogatives concernant la mêlée, Xavier Sadourny voit son rôle renforcé auprès des trois quarts, et enfin Benson Stanley arrive pour s'occuper du secteur de la défense. L'ancien trois quart centre né-zélandais connaît bien la maison. Il a porté le maillot jaune et bleu entre 2012 et 2017 avant de terminer sa carrière à Pau, puis à Montauban.

_"L’idée est d’avoir un management plus global du staff et des joueurs ; en responsabilisant encore davantage mes adjoints et mes collaborateurs tout en prenant un peu de distance sur le terrain qui se doit d’être de plus en plus spécifique. Je souhaitais apporter de nouvelles compétences, accentuer la spécialisation de chacun tout en développant une plus grande complémentarité à notre groupe de travail"poursuit Azéma. "Benson qui était libre après son expérience à Pau est apparu comme une excellente opportunité. Il connait la maison, possède une culture anglo-saxonne qui a toujours été une composante forte de l’ADN de notre club, et à l’ambition de se perfectionner dans ses nouvelles fonctions. Il prendra en charge l’organisation défensive dans notre nouvelle organisation. Didier (Bes) conserve ses prérogatives dans le domaine de la mêlée pendant que Bernard (Goutta) continuera de se charger du jeu d’avant, de l’organisation de la conquête mais aussi d’un nouveau domaine articulé autour des zones de contact et d’affrontement. Chacun devra aller encore plus loin dans son domaine de compétence afin de répondre aux exigences du rugby de demain. Dans ce contexte, les missions de Xavier Sadourny seront également renforcées puisqu’en plus du jeu au pied, il aura en charge l’animation offensive"._

Cette semaine les joueurs effectuent toute une batterie de tests médicaux. Des résultats dépendront le protocole de reprise mis en place par le club. Idéalement un retour au stade par petits groupes dans une dizaine de jours.