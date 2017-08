Rugby : l'ASM s'impose face à Pau pour son dernier match de préparation

Une semaine avant la reprise du top 14, les Clermontois ont battu Pau 35 à 14 lors de leur deuxième et dernier match de préparation. Les champions de France se sont imposés Mais les choses sérieuses commenceront samedi prochain à Bordeaux.

Près de 5000 spectateurs ont assisté ce vendredi soir à la victoire des Clermontois face à Pau au stade du Mas à Issoire. "C'est une victoire, même si le résultat n'était pas la priorité, c'est toujours bien" apprécie Benjamin Kayser, le talonneur de l'ASM.

Cueillis à froid

Pourtant, ce sont les Palois qui ont marqué les premiers, après seulement 37 secondes de jeu, l'ailier béarnais Bastien Pourailly filait dans l'en but. Colin Slade inscrivait le deuxième essai juste avant la pause. Et puis plus rien.

Séance avec le Bouclier pour les supporters de l'ASM à Issoire © Radio France - Jean-Pierre Morel

Après avoir été cueillis à froid, les champions de France ont réagi en inscrivant avec trois essais signés Fernandez, Grosso et Cancoriet. Une première plutôt équilibrée. "Mais en seconde mi-temps, on a subi, on a été pénalisé et contre l'ASM ça ne pardonne pas" observe Simmon Mannix, l'entraineur de la section.

Parra sorti prématurément

La seconde période a tourné à l'avantage des Clermontois qui ont marqué deux nouveaux essais par yato et le jeune Nicoué. "La conquête a été plutôt bonne" apprécie Bernard Goutta, le nouvel entraineur des avants de l'ASM, "mais il y a encore du travail évidemment".

#Presse Laidlaw " je suis satisfait d'avoir pu jouer ce premier match avec l'@ASMOfficiel . Je dois encore me familiariser avec les systèmes pic.twitter.com/OfjcOxx87b — ASM Rugby (@ASMOfficiel) August 18, 2017

Après une défaite à Toulon, et cette victoire face à Pau, l'ASM va maintenant entamer sa dernière semaine de préparation. "On sera à 150% pour la reprise" lance le deuxième ligne Paul Jedrasiak.

Les Clermontois débuteront donc le top 14 samedi prochain au stade Chaban Delmas à Bordeaux. Et cette saison encore, tous les matches de l'ASM sont à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne. Rendez-vous le 26 août à partir de 20h30.