Un bon match de préparation, c'est celui qu'on gagne sans blesser aucun joueur. Ce fut le cas ce vendredi à Issoire pour l'ASM, vainqueur assez facilement des Canadiens 54 à 15.

Certes, il ne faut pas prendre ce large succès comme victoire grandiose. Il n'empêche : les Auvergnats ont su montrer une efficacité collective. Après avoir encaissé le 1er essai, ils ont su réagir vite et bien. A la mi-temps, les Jaunards menaient 40 à 8.

"On est resté collectifs. On a pas de blessés. On a eu de bonnes intentions. Il faut faire un mix de ce qu'on a fait ce soir et à Toulon (ndlr: victoire 46-21 en match de préparation la semaine dernière)." - Franck Azema