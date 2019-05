Rugby : l'Aviron Bayonnais se prend à rêver de Top 14

Bayonne, France

La remontée en Top 14 était juste inenvisageable pour l'Aviron Bayonnais il y a un an. L’entraîneur, Yannick Bru avait d'ailleurs présenté en début de saison, un plan sur trois ans. C'est donc avec deux ans d'avance que le rêve pourrait devenir réalité pour les ciel et blanc ce dimanche puisque le vainqueur de la finale de Pro D2 gagne son ticket direct pour l'élite. Le perdant, lui, garde aussi une chance de monter en jouant, la semaine suivante, le match de barrage contre Grenoble.

L'accession est maintenant possible pour l'Aviron

Toucher le bouclier ou du moins vivre des moments intenses, c'est le rêve de Philippe Tayeb, président du directoire de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro. En filigrane, se pose évidemment la question de la remontée en Top 14. "L'accession, c'était quelque chose d'impensable il y a 11 mois" rappelle le patron du club, "mais grâce à certaines belles familles du Pays Basque, nous avons pu passer les écueils de la DNACG" (Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de Gestion, gendarme financier du rugby pro). Elles avaient mis la main à la poche pour permettre au club une recapitalisation à hauteur d'un million et demi d'euros.

Les généreux donateurs sont la famille Charriton (groupe Lauak), Manu Mérin, Alain Etchart (BTP Etchart), Elie Benmergui (Glas parteners), Rippert (Slavi), Arnaud Castillon (groupe Castillon), Pierre-Olivier Toumieux (groupe Lagrange), Philippe Ruggieri, Robert Alday (Alday immobilier), Pascal De Bonnières (Nissan) et Benoit Thieulent (Europcar).

Ces familles nous ont permis de repartir avec un passif épongé — Philippe Tayeb

Le président du club tient à souligner le rôle de médiateur joué par le maire de Bayonne : "Jean-René Etchegaray est à l'initiative du rassemblement de toutes ces familles autour de l'Aviron Bayonnais alors que nous étions dans une situation plus que compliquée".

25 actionnaires ont également apporté 20 000€ chacun.

Un budget prévisionnel de plus de 16 millions d'euros

Selon Philippe Tayeb, ces familles seraient prêtes à donner un nouveau coup de pouce si l'Aviron Bayonnais retrouve l'élite. "Aujourd'hui elles voient qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de sueur et c'est vrai que l'accession maintenant, c'est quelque chose de possible" se réjouit le président du directoire. Mais il reste lucide : "ça va être dur ! Mais on ne peut pas priver un club, une région, une ville de l'accès en Top 14".

L'Aviron Bayonnais table sur ses jeunes et sept ou huit recrues tout au plus pour jouer dans le grand bain du rugby français. "On va essayer de donner le maximum" promet Philippe Tayeb. "Quand vous avez des écuries qui arrivent avec 50 millions d'euros de budget et nous, on ne sera peut-être pas le petit poucet mais on peut dire 16 ou 17 millions d'euros... Comment peut-on rivaliser ? C'est à la volonté, au cœur et à l'amitié qui lie ce groupe".