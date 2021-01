Rugby : L'Aviron Bayonnais touché par la variante britannique du coronavirus

La nouvelle est tombée ce samedi 2 janvier : les joueurs et le staff de l'Aviron Bayonnais ont été contaminés par la variante britannique de la Covid-19. Le club va rester fermé pendant au moins 7 jours de plus, a minima jusqu'au jeudi 7 janvier. Ils auront 3 matches Top 14 à rattraper.

La mauvaise nouvelle est tombée en ce premier week-end de 2021. Les joueurs et le staff de l'Aviron Bayonnais sont touchés par la souche britannique du coronavirus. C'est donc certain : les Basques ont été contaminés lors de leur rencontre de Challenge Européen face à Leicester, le soir du samedi 19 décembre 2020. Cela provoque un fort mécontentement au club, qui critique un protocole sanitaire différent de celui appliqué en Top 14. Pour les compétitions européennes, les joueurs ne sont testés que le lundi lorsque la rencontre se déroule le samedi : les Tigres n'ont donc réalisé la présence de cas de Covid-19 dans leurs rangs que la semaine suivant le match contre Bayonne.

Cela compromet notre saison - Philippe Tayeb, président de l'Aviron Bayonnais

Philippe Tayeb, le président du club basque, joint ce samedi soir, exprime son inquiétude : "On ne peut pas mettre en danger ainsi la santé des joueurs. Cela compromet notre saison. On va reprendre le championnat fin janvier après un mois et demi sans jouer." Car même si ce n'est pas encore officiel, l'Aviron Bayonnais ne jouera pas son match à Toulon. En effet, le club qui devait initialement être fermé jusqu'au lundi 4 janvier le restera jusqu'au jeudi 7 car deux nouveaux cas sont apparus lors des tests réalisés ce jeudi. Un joueur et un membre du staff sont contaminés, en plus des 8 cas détectés la semaine précédente. De nouveaux tests ont été réalisés ce samedi matin, les résultats devraient tomber dans le week-end.

Trois matches reportés à recaser

L'Aviron Bayonnais aura donc 3 matches en retard à rattraper dans un calendrier déjà surchargé : un déplacement à Castres, la réception de la Section Paloise et donc ce voyage à Toulon, normalement prévu le vendredi 8 janvier à 20h45. Une telle coupure est du jamais-vu depuis le début de l'épidémie pour un club de Top 14. L'Aviron devrait donc jouer son prochain match de championnat fin janvier à Jean Dauger face à Agen.

Par ailleurs, le club envisage sérieusement de ne pas jouer ses deux derniers matches de Challenge Européen, en Angleterre face à Leicester (le 15 janvier) et à domicile contre les Zèbres. Trop risqué sur le plan sanitaire pour son staff et ses dirigeants étant donné la situation actuelle.

> Philippe Tayeb, le président de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro sera l'invité de 100% Club ce lundi 4 janvier sur France Bleu Pays Basque entre 18h15 et 18h30 afin d'apporter un éclairage sur cette situation inédite au club.