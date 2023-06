Rugby : "L'engouement retrouvé autour du FCG est très important pour l'avenir", estime Antonin Kermen

Que retenir de la saison 2022/2023 du FCG ? Les défaites en finale de Pro D2 puis en match d'accession face à Perpignan ne doivent pas faire oublier les belles réussites de cette saison, On peut voir le verre à moitié vide - pas de montée en Top 14 - mais aussi à moitié plein, avec le retour du public. "L'engouement retrouvé autour du FCG est très important pour l'avenir", estime notre journaliste Antonin Kermen, qui a commenté tous les matchs du FCG cette saison.

"Le dernier guichet fermé pour le FCG au stade des Alpes, c'était en février 2014. C'est vous dire l'engouement qu'a réussi créer cette équipe et c'est très important pour la suite", rappelle Antonin Kermen, "qui dit spectateurs en nombre dit belle image du club et cela peut motiver certains partenaires à revenir ou à mettre un peu plus d'argent dans le club".

Mais le défi du club pour l'intersaison reste le recrutement : "On a une équipe avec notamment une charnière toute neuve qui va arriver et puis d'autres joueurs devraient arriver dans les prochaines semaines. On cherche encore trois joueurs dans le paquet d'avant", estime Antonin Kermen.