Rugby : L'entrainement reprend pour l'US Dax Rugby Landes. Quelles ambitions pour la saison ?

Reprise de l'entraînement pour les rouge et blanc ! Ce lundi, une quarantaine de joueurs de l'US Dax Rugby Landes ont investi le stade Colette Besson pour les premières touches de balles de la saison. Exercices de vitesse, musculation... cinq heures d'entraînement pour retrouver les bases, mais aussi bâtir un groupe, selon l'entraîneur.

"Nous avons recruté quelques piliers : Yoan Gaune, Adrien Ayestaran, et Tamaz Mchedlidze." énumère Jack Isaac, sur le bord du terrain. "Des joueurs très physiques, qui apporteront de l'expérience et du physique en milieu de terrain. D'autres personnes arriveront au fur et à mesure. Mon travail, c'est de découvrir chacune de leurs qualités, et créer une dynamique"

Quels objectifs pour la saison ?

Pour l'équipe évoluant en Nationale, les ambitions se dessinent peu à peu. Prudemment, l'entraîneur Jack Isaac énumère les potentiels objectifs de cette saison.

"C'est toujours intéressant de définir les objectifs. On peut parler de montée, de finir dans le top 4, voire une finale. Mais le véritable défi, c'est de gagner les matchs les uns après les autres. L'entraînement et la découverte des joueurs est une étape très importante dans la saison, pour définir nos buts" ajoute Jack Isaac.

Les adversaires de l'US Dax sont connus depuis une semaine.